Los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez buscan cerrar de la mejor manera el año en San Juan

Mariano Villalobos y Federico Márquez correrán en el Circuito San Juan Villicum en lo que será una fiesta del motociclismo argentino

Por UNO
Los pilotos mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez -integran el Aero Racing Team- corren en el Circuito San Juan Villicum, en el gran cierre de la temporada 2025 del motociclismo nacional e internacional.

La acción se vivirá este fin de semana con entrada libre y gratuita para el público. En GP3 este viernes se realizó la clasificación: salió primero Vilallobos y Márquez se ubicó en la cuarta posición.

El evento reunirá un triple calendario de primer nivel: la Latin America Talent Cup, el GP3 Chile y el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), en una cita que promete espectáculo, competencia y emoción en el trazado albardonero.

Villalobos y Márquez son dos referentes mendocinos

El mendocino Federico Márquez dijo: “Llegamos a esta carrera con varias modificaciones en las motos y tenemos fe en que nos va a ir bien. Contamos con la experiencia de haber corrido allí varias veces y a eso le sumamos las buenas performances de las últimas carreras donde estuvimos. Queremos demostrar lo que sabemos hacer”, afirmó el piloto antes de viajar a San Juan.

Su compañero Mariano Villalobos también cerrará el año con gran motivación. El piloto del centro mendocino, secundado por Muta Club y Pandolfino Box, viene de destacarse en el Campeonato del Sur Nacional, mostrando regularidad, velocidad y consistencia en cada presentación, consolidándose como uno de los nombres fuertes del motociclismo regional.

Con esta cita, el Aero Racing Team pondrá punto final a un 2025 cargado de competencias y aprendizajes, donde el equipo mendocino volvió a demostrar su potencial técnico y humano frente a los mejores del país y del continente.

El Autódromo San Juan Villicum será el escenario perfecto para despedir la temporada: un circuito moderno, técnico y exigente, que combina velocidad, precisión y espectáculo. Con pilotos de distintos países y las mejores motos del continente, el evento promete tres días de pura adrenalina para los fanáticos del deporte motor.

