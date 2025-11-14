Los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez buscan cerrar de la mejor manera el año en San Juan

Villalobos y Márquez son dos referentes mendocinos

El mendocino Federico Márquez dijo: “Llegamos a esta carrera con varias modificaciones en las motos y tenemos fe en que nos va a ir bien. Contamos con la experiencia de haber corrido allí varias veces y a eso le sumamos las buenas performances de las últimas carreras donde estuvimos. Queremos demostrar lo que sabemos hacer”, afirmó el piloto antes de viajar a San Juan.

Su compañero Mariano Villalobos también cerrará el año con gran motivación. El piloto del centro mendocino, secundado por Muta Club y Pandolfino Box, viene de destacarse en el Campeonato del Sur Nacional, mostrando regularidad, velocidad y consistencia en cada presentación, consolidándose como uno de los nombres fuertes del motociclismo regional.

Con esta cita, el Aero Racing Team pondrá punto final a un 2025 cargado de competencias y aprendizajes, donde el equipo mendocino volvió a demostrar su potencial técnico y humano frente a los mejores del país y del continente.

El Autódromo San Juan Villicum será el escenario perfecto para despedir la temporada: un circuito moderno, técnico y exigente, que combina velocidad, precisión y espectáculo. Con pilotos de distintos países y las mejores motos del continente, el evento promete tres días de pura adrenalina para los fanáticos del deporte motor.