Inicio Ovación Polideportivo Golf
Golf

En La Vacherie, Guille Benenati Golf & Travel reunió a 50 invitados para su lanzamiento

Para el lanzamiento de su nuevo emprendimiento, Guille Benenati Golf & Travel llevó a cabo un torneo para invitados en La Vacherie Country Golf.

Por UNO
Gran torneo de lanzamiento en La Vacherie.

Gran torneo de lanzamiento en La Vacherie.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo emprendimiento Guille Benenati Golf & Travel, se llevo a cabo un torneo de golf en La Vacherie Country Golf, donde 50 invitados disfrutaron de una excelente tarde de golf, camaradería y diversión.

golf 2
Guille Benenati Golf & Travel reuni&oacute; a 50 invitados en La Vacherie.

Guille Benenati Golf & Travel reunió a 50 invitados en La Vacherie.

Este nuevo proyecto, liderado por Guillermo Benenati, un referente de este deporte en Mendoza, apunta a organizar viajes grupales de golf al exterior, combinando deporte, turismo y experiencias únicas deportivas y turísticas.

golf 4

Entre los destinos elegidos por la empresa están las mejores canchas de España, Portugal, Irlanda, Escocia, El Caribe, México, Perú y Chile entre otros.

golf 5

El primer destino elegido para inaugurar esta propuesta es la reconocida Costa del Golf, Marbella, España, donde los participantes jugarán en cinco espectaculares campos de golf: Atalaya GC, Los Naranjos GC, Golf Torrequebrada, Rio Real GC y La Hacienda Links con sus imponentes vistas al Peñón de Gibraltar, además de disfrutar de la gastronomía española.

golf 3

Con gran entusiasmo y una jornada a puro golf, Guille Benenati Golf & Travel inició su camino reuniendo a los amantes del golf para invitarlos a vivir experiencias inolvidables en los mejores destinos del mundo.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas