En La Vacherie, Guille Benenati Golf & Travel reunió a 50 invitados para su lanzamiento

golf 2 Guille Benenati Golf & Travel reunió a 50 invitados en La Vacherie.

Este nuevo proyecto, liderado por Guillermo Benenati, un referente de este deporte en Mendoza, apunta a organizar viajes grupales de golf al exterior, combinando deporte, turismo y experiencias únicas deportivas y turísticas.

Entre los destinos elegidos por la empresa están las mejores canchas de España, Portugal, Irlanda, Escocia, El Caribe, México, Perú y Chile entre otros.