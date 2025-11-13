En La Vacherie, Guille Benenati Golf & Travel reunió a 50 invitados para su lanzamiento

Con motivo del lanzamiento de su nuevo emprendimiento Guille Benenati Golf & Travel, se llevo a cabo un torneo de golf en La Vacherie Country Golf, donde 50 invitados disfrutaron de una excelente tarde de golf, camaradería y diversión.
Para el lanzamiento de su nuevo emprendimiento, Guille Benenati Golf & Travel llevó a cabo un torneo para invitados en La Vacherie Country Golf.
Este nuevo proyecto, liderado por Guillermo Benenati, un referente de este deporte en Mendoza, apunta a organizar viajes grupales de golf al exterior, combinando deporte, turismo y experiencias únicas deportivas y turísticas.
Entre los destinos elegidos por la empresa están las mejores canchas de España, Portugal, Irlanda, Escocia, El Caribe, México, Perú y Chile entre otros.
El primer destino elegido para inaugurar esta propuesta es la reconocida Costa del Golf, Marbella, España, donde los participantes jugarán en cinco espectaculares campos de golf: Atalaya GC, Los Naranjos GC, Golf Torrequebrada, Rio Real GC y La Hacienda Links con sus imponentes vistas al Peñón de Gibraltar, además de disfrutar de la gastronomía española.
Con gran entusiasmo y una jornada a puro golf, Guille Benenati Golf & Travel inició su camino reuniendo a los amantes del golf para invitarlos a vivir experiencias inolvidables en los mejores destinos del mundo.