¿Es vergonzoso tener novio?: la columna de Vogue que desató polémica

pareja novios.jpg El artículo de Vogue sobre las relaciones actuales armó un debate intenso en las redes sociales.

¿Es vergonzoso tener novio?: qué dice la columna de Vogue

“Si alguien dice ‘mi novio’ en las redes sociales, normalmente los silencio”, comienza escribiendo Joseph y luego agrega: “No hay nada que odie más que seguir a alguien por diversión y que de repente su contenido se convierta en ‘mi novio’ cada cinco minutos”.

La molestia de la autora tiene raíces culturales, pues explicó que durante mucho tiempo, parecía que la identidad online de las mujeres giraba en torno a la vida de sus parejas. Sin embargo, esto ha cambiado rotundamente, ya que en lugar de publicaciones románticas explícitas, las mujeres optan por "señales más sutiles". Subir una foto de la espalda de alguien o dos manos chocando copas.

En palabras de Joseph, las mujeres ahora "no quieren parecer tan obsesionadas con sus novios y que parezcan culturalmente unas perdedoras o que den cringe”.

¿Qué opinaron las mujeres?

La autora hizo una encuesta en Instagram preguntando sobre el tema y le llegaron varios testimonios. Nikki, de 38 años, comentó que estuvo 12 años de novia y jamás publicó nada sobre su pareja. "Aunque soy romántica, siento que los hombres pueden avergonzarte incluso después de 12 años, así que presumir de ellos me parece ridículo", cerró Nikki.

También, aparecieron razones supersticiosas con respecto a esto. Joseph comentó que varias usuarias le dijeron que si posteaban fotos o videos sobre su relación temían el "mal de ojo", ya que muchas pensaban que alardear sus relaciones felices iba a atraer celos.

copas de vino chocando Muchas mujeres prefieren fotos sugerentes, pero sin mostrar a su novio. Imagen: Freepik.

En Delusional Diaries, un podcast presentado por las influencers neoyorquinas Halley y Jaz, también debatieron si tener novio es "anticuado" en la actualidad. "Los novios ya no se llevan. No volverán a estar de moda hasta que empiecen a comportarse como es debido", decía un comentario con miles de "likes". Otra usuaria afirmaba que tener pareja "suele afectar negativamente el atractivo de una mujer".

Ahora, tener novio no afirma la feminidad de una mujer y ya no se considera como una meta de vida. Antes la soltería era considerada algo negativo, pues seguramente escuchaste que alguien dijo "te vas a convertir en una vieja solterona con gatos", usando la frase de forma negativa. Pero, ahora esa afirmación se ha convertido en un estatus deseable y cómodo.

No hay nada malo en enamorarse, pero tampoco lo hay en intentarlo, fracasar o no intentarlo en absoluto.