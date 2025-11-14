Netflix: la serie recién estrenada que es tendencia y tiene un reparto de lujo

The big C cuenta con un total de cuatro temporadas, es de origen estadounidense y su primera emisión fue en 2010, mientras que la última, en 2013.

Laura Linney, la protagonista, logró ganar un Premio Emmy y un Premio Globo de Oro como mejor actriz de esta serie de Netflix, que ya se entreveró entre las más vistas del ranking de reproducciones.

El estreno en el catálogo fue este viernes 14 de noviembre de 2025, dejando muy buenas impresiones en los usuarios que ya la comenzaron a disfrutar.

netflix-serie-the-big-c-estreno La serie de Netflix arrasa desde que llegó a la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie The big C

La serie de Netflix sigue las andanzas de Cathy Jamison (Laura Linney), una madre que fue diagnosticada con cáncer y comienza a realizar cambios en su vida. Los nuevos hábitos de la maestra, recién separada de su esposo Paul (Oliver Platt), hacen de su vida un nuevo día a día.

netflix-serie-the-big-c La actriz Laura Linney interpreta a Cathy Jamison en la serie que acaba de desembarcar en Netflix.

Reparto de The big C, serie de Netflix

Laura Linney (Cathy Jamison)

Oliver Platt (Paul Jamison)

Gabriel Basso (Adam Jamison)

Gabourey Sibide (Andrea Jackson)

John Benjamin (Hickey)

Phyllis Somerville (Marlene)

Reid Scott (Dr. Todd Mauer)

Idris Elba (Lenny)

Tráiler de The big C, serie de Netflix

