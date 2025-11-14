El catálogo de series y películas de Netflix acaba de estrenar una serie que vale la pena elegir y comenzar a disfrutarla este fin de semana. La apuesta del gigante de streaming está teniendo muy buena repercusión y es tendencia en el mundo.
Netflix: la serie recién estrenada que es tendencia y tiene un reparto de lujo
Esta serie acaba de estrenarse en Netflix, es ideal para ver el fin de semana y arrasa entre todas las series y películas
La nueva serie de Netflix es The big C, una comedia dramática que te encantará, te sacará más de una sonrisa con su humor negro y alguna que otra lágrima por su fuerte mensaje de su historia.
Una mujer que es diagnosticada con cáncer, hacen de esta serie una trama conmovedora e inteligente, sin caer en victimizaciones y con un buen toque de comedia.
The big C cuenta con un total de cuatro temporadas, es de origen estadounidense y su primera emisión fue en 2010, mientras que la última, en 2013.
Laura Linney, la protagonista, logró ganar un Premio Emmy y un Premio Globo de Oro como mejor actriz de esta serie de Netflix, que ya se entreveró entre las más vistas del ranking de reproducciones.
El estreno en el catálogo fue este viernes 14 de noviembre de 2025, dejando muy buenas impresiones en los usuarios que ya la comenzaron a disfrutar.
Netflix: de qué trata la serie The big C
La serie de Netflix sigue las andanzas de Cathy Jamison (Laura Linney), una madre que fue diagnosticada con cáncer y comienza a realizar cambios en su vida. Los nuevos hábitos de la maestra, recién separada de su esposo Paul (Oliver Platt), hacen de su vida un nuevo día a día.
Reparto de The big C, serie de Netflix
- Laura Linney (Cathy Jamison)
- Oliver Platt (Paul Jamison)
- Gabriel Basso (Adam Jamison)
- Gabourey Sibide (Andrea Jackson)
- John Benjamin (Hickey)
- Phyllis Somerville (Marlene)
- Reid Scott (Dr. Todd Mauer)
- Idris Elba (Lenny)
Tráiler de The big C, serie de Netflix
Dónde ver la serie The big C, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The big C se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The big C No está disponible en Netflix.
- España: la serie The big C no está disponible en Netflix.