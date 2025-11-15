El catálogo de Netflix la está rompiendo este 2025 en cuanto a estrenos de renombre. Y la película Knives Out: entre navajas y secretos, una producción que es un éxito, es el mejor ejemplo entre todas las series y películas del catálogo.
Netflix: la película que llegó este 2025 y rompe corazones
Esta película con Ana de Armas en el reparto, es una de las favoritas de los usuarios de Netflix, que la aclaman entre todas las series y películas
Esta imperdible película de origen estadounidense, estrenada en los cines del mundo en 2019, brilla con un reparto de altísimo nivel, donde se destaca la reconocida actriz Ana de Armas.
Esta película es uno de los platos fuertes de Netflix, dentro de las entregas de drama y comedia. Se distingue del resto con unas estupendas escenas de humor negro.
Además, la película escrita y dirigida por Rian Johnson, recibió nominaciones en muchos festivales del cine mundial, como así también muy buenas reseñas por parte de la crítica.
Con una duración de 2 horas y 10 minutos, Knives Out: entre navajas y secretos llegó a la plataforma de Netflix en julio de 2025, siendo hoy en día una inmejorable cita para ver el fin de semana.
Netflix: de qué trata la película Knives Out: Entre navajas y secretos
La trama de la película de Netflix gira en torno a la muerte del escritor Harlan Thrombey (Christopher Plummer), quien muere en su lujosa residencia, en pleno festejos junto a su familia por sus 85 años de vida. Investigando qué sucedió y si hay algo raro detrás de la muerte del novelista, aparece en escena Benoit Blanc (Daniel Craig), un detective que termina descubriendo una red de secretos inesperados en la familia del escritor.
Reparto de Knives Out: entre navajas y secretos, película de Netflix
- Daniel Craig (Benoit Blanc)
- Chris Evans (Ransom Drysdale)
- Ana de Armas (Marta Cabrera)
- Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale)
- Michael Shannon (Walt Thrombey)
- Don Johnson (Richard Drysdale)
- Toni Collette (Joni Thrombey)
Netflix: tráiler de la película Knives Out: entre navajas y secretos
Dónde ver la película Knives Out: entre navajas y secretos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Knives Out: entre navajas y secretos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Knives Out no está disponible en Netflix.
- España: la película Knives Out: entre navajas y secretos se puede ver en Netflix.