Netflix: la película que llegó este 2025 y rompe corazones

Además, la película escrita y dirigida por Rian Johnson, recibió nominaciones en muchos festivales del cine mundial, como así también muy buenas reseñas por parte de la crítica.

Con una duración de 2 horas y 10 minutos, Knives Out: entre navajas y secretos llegó a la plataforma de Netflix en julio de 2025, siendo hoy en día una inmejorable cita para ver el fin de semana.

netflix-ana-de-armas-knives Ana de Armas hace vibrar la pantalla de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Knives Out: Entre navajas y secretos

La trama de la película de Netflix gira en torno a la muerte del escritor Harlan Thrombey (Christopher Plummer), quien muere en su lujosa residencia, en pleno festejos junto a su familia por sus 85 años de vida. Investigando qué sucedió y si hay algo raro detrás de la muerte del novelista, aparece en escena Benoit Blanc (Daniel Craig), un detective que termina descubriendo una red de secretos inesperados en la familia del escritor.

netflix-ana-de-armas-knives-pelicula La actriz Ana de Armas arrasa con su presencia en la película de Netflix.

Reparto de Knives Out: entre navajas y secretos, película de Netflix

Daniel Craig (Benoit Blanc)

Chris Evans (Ransom Drysdale)

Ana de Armas (Marta Cabrera)

Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale)

Michael Shannon (Walt Thrombey)

Don Johnson (Richard Drysdale)

Toni Collette (Joni Thrombey)

Netflix: tráiler de la película Knives Out: entre navajas y secretos

Embed - ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS (Knives Out) - Trailer Español Latino 2019

Dónde ver la película Knives Out: entre navajas y secretos, según la zona geográfica