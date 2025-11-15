Beach Vóley: Los mendocinos Bautista Amieva- Maciel Bueno cayeron ante los brasileños en el Mundial

Los brasileños Evandro- Lanci venían de ganarle a los nicaragüenses por 2-0, por lo que ya aseguraron su pasaje a playoffs.

Triunfo de los hermanos Capogrosso

La otra dupla argentina masculina que juega este Mundial de vóley de playa en Australia, Tomás y Nicolás Capogrosso, se impuso 2-0 en su debut en el Grupo K contra la pareja de Mozambique Mondlane- Mungoi, con parciales 21-6 y 21-18. En segunda ronda jugarán este domingo, desde las 1.30 (hora argentina) contra los canadienses Schachter- Pickett.

El dúo nacional femenino perdió este viernes por la noche 2 a 0 (21-18 , 21-11) en el debut contra la dupla alemana Svenja Müller/Cinja Tillmann. Este domingo, desde las 6- juegan su segundo encuentro contra otra pareja teutona: Bock- Lippmann.