Beach Vóley: Los mendocinos Bautista Amieva- Maciel Bueno cayeron ante los brasileños en el Mundial

Por la segunda ronda de partidos del Grupo D del Mundial de beach vóley que se juega en Australia, los mendocinos perdieron en sets corridos

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La pareja tunuyanina Bautista Amieva- Maciel Bueno sufrió su segnda derrota en el Mundial de Beach Vóley de Australia.

Una de las tres duplas argentinas que disputan el Mundial de Beach Vóley en la ciudad australiana de Adelaida, integrada por dos jugadores de Tunuyán, no pudo recuperarse de la derrota en el debut y volvió a perder, esta vez en sets corridos y ante una dupla brasileña.

Los mendocinos Bautista Amieva y Maciel Bueno cayeron frente a los brasileños Evandro- Arthur Lanci por un doble 21-14, que fueron contundentes en el ataque. Las estadísticas del score arrojaron 22-17 puntos en el ataque, 4-1 en bloqueo, 3-3 en saques, favorables a los brasileños, y sólo en errores no forzados estuvieron arriba los de Tunuyán (7-13).

Este lunes la dupla Bautista Amieva- Maciel Bueno cerrará su paso por la fase de grupos, jugando desde las 0.30 contra la pareja Mora- López de Nicaragua.

Los brasileños Evandro- Lanci venían de ganarle a los nicaragüenses por 2-0, por lo que ya aseguraron su pasaje a playoffs.

Triunfo de los hermanos Capogrosso

La otra dupla argentina masculina que juega este Mundial de vóley de playa en Australia, Tomás y Nicolás Capogrosso, se impuso 2-0 en su debut en el Grupo K contra la pareja de Mozambique Mondlane- Mungoi, con parciales 21-6 y 21-18. En segunda ronda jugarán este domingo, desde las 1.30 (hora argentina) contra los canadienses Schachter- Pickett.

El dúo nacional femenino perdió este viernes por la noche 2 a 0 (21-18 , 21-11) en el debut contra la dupla alemana Svenja Müller/Cinja Tillmann. Este domingo, desde las 6- juegan su segundo encuentro contra otra pareja teutona: Bock- Lippmann.

