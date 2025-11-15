Básquet: Rivadavia perdió por Liga Argentina y arrancaron los cuartos de Superliga

Arrancaron los cuartos de final de la Superliga
La instancia mano a mano puso primera de manera parcial, disputando solo dos de los cuatro encuentros. Anzorena ganó un partido tan increíble como agónico ante Huracán Las Heras por 93 a 90. Lo ganaba el Globo por un punto pero no supo cerrarlo y la viveza del Rojo de la Sexta torció la historia sobre la chicharra para tomar ventaja en el mano a mano.
En el otro encuentro del día, San José metió un triunfazo ante el vigente campeón Godoy Cruz, venciéndolo 77 a 76. Así, sacó adelante el primer encuentro en condición de visitante y ahora podrá sentenciar la historia en el Pelado Díaz. El Tomba, obligado a ganar para forzar un tercer encuentro.
Así siguen los cuartos de final
- Mañana: Macabi vs San Carlos y Atenas vs Rivadavia (primer juego).
- Martes: Huracán Las Heras vs Anzorena y San José vs Godoy Cruz (segundo juego).
- Miércoles: San Carlos vs Macabi y Rivadavia vs Atenas (segundo juego).