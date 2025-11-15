Básquet: Rivadavia perdió por Liga Argentina y arrancaron los cuartos de Superliga

Rivadavia básquet cayó en condición de local contra Comunicaciones, en un partido que terminó con amplia ventaja en favor de la visita. Se fue al descanso del primer cuarto 7 puntos abajo pero la brecha se fue agrandando: terminó el descanso a 15 puntos y el encuentro 93 a 65 en contra.

La agenda del Naranja seguirá contra Amancay otra vez de local (el próximo martes) y luego jugará el esperado choque entre mendocinos frente a Huracán Las Heras (el viernes). En el medio, deberá atender el inicio de play offs de Superliga contra Atenas (el primero juego de la serie será mañana).