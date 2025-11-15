Inicio Ovación Basquet básquet
Básquet: Rivadavia perdió por Liga Argentina y arrancaron los cuartos de Superliga

En una noche repleta de acción para el básquet local, el Naranja cayó ante su gente y el torneo doméstico busca campeón

Por UNO
Rivadavia no pudo y perdió en Liga Argentina de básquet.

Andrés Arequipa

Acción para todos los gustos fue la que dejó la noche del viernes si de básquet hablamos. Rivadavia no pudo hacer pie en el este provincial y perdió por Liga Argentina, mientras que a nivel local arrancaron los cuartos de final de Superliga masculina con dos de los cuatro encuentros de la serie.

Rivadavia básquet cayó en condición de local contra Comunicaciones, en un partido que terminó con amplia ventaja en favor de la visita. Se fue al descanso del primer cuarto 7 puntos abajo pero la brecha se fue agrandando: terminó el descanso a 15 puntos y el encuentro 93 a 65 en contra.

La agenda del Naranja seguirá contra Amancay otra vez de local (el próximo martes) y luego jugará el esperado choque entre mendocinos frente a Huracán Las Heras (el viernes). En el medio, deberá atender el inicio de play offs de Superliga contra Atenas (el primero juego de la serie será mañana).

Arrancaron los cuartos de final de la Superliga

La instancia mano a mano puso primera de manera parcial, disputando solo dos de los cuatro encuentros. Anzorena ganó un partido tan increíble como agónico ante Huracán Las Heras por 93 a 90. Lo ganaba el Globo por un punto pero no supo cerrarlo y la viveza del Rojo de la Sexta torció la historia sobre la chicharra para tomar ventaja en el mano a mano.

En el otro encuentro del día, San José metió un triunfazo ante el vigente campeón Godoy Cruz, venciéndolo 77 a 76. Así, sacó adelante el primer encuentro en condición de visitante y ahora podrá sentenciar la historia en el Pelado Díaz. El Tomba, obligado a ganar para forzar un tercer encuentro.

Así siguen los cuartos de final

  • Mañana: Macabi vs San Carlos y Atenas vs Rivadavia (primer juego).
  • Martes: Huracán Las Heras vs Anzorena y San José vs Godoy Cruz (segundo juego).
  • Miércoles: San Carlos vs Macabi y Rivadavia vs Atenas (segundo juego).

