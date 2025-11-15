Inicio Ovación Polideportivo motociclismo
Motociclismo: los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone: top ten en la Qualy del GP de Valencia

En Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo, los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone fueron 5° y 8°. Marco Bezzecchi hizo la pole en MotoGP

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marco Morelli hizo un salto de calidad en las dos últimas carreras de Moto3 y logró este sábado el 5° puesto en la Qualy del GP de Valencia de Motociclismo, el último del año.

Los pilotos argentinos que participan del Campeonato Mundial de Motociclismo, en la categoría Moto3, hicieron una muy buena prueba de clasificación este sábado en la Qualy del Gran Premio de Valencia, España, que se corre en el circuito Ricardo Tormo.

La Clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Valencia los tuvo a Marco Morelli (Honda) y Valentín Perrone (KTM- 10° en el campeonato) con el quinto y octavo mejor tiempo para la competencia que cierra el año y ya tiene en su máxima categoría -MotoGP- consagrados anticipadamente como campeón y subcampeón a los hermanos Marc y Alex Márquez respectivamente.

Los argentinos correrán en Valencia la prueba de Moto3 -a 20 vueltas- este domingo desde las 7 (hora argentina). La carrera de MotoGP largará a las 10. Se puede ver por TV en la plataforma DAZN.

El Coyote Valentín Perrone, 10° en el Campeonato Mundial de Motociclismo -Moto3- largará este domingo desde el 8° lugar en Valencia.

Marco Morelli y Valentín Perrone top ten de la Clasificación en Valencia

Con el español Adrián Fernández marcando la pole position con un tiempo de 1 minutos 36 segundos y 990 milésimas (1' 36'' 990/1000), el argentino nacido en Barcelona Marco Morelli quedó 5°, con un registro de 01' 37'' 296/1000, logrando su mejor clasificación desde que llegó al Mundial. Su compatriota Valentín Perrone fue 8° (01' 37'' 424/1000).

El español Adrián Fernández encabezó un 1-2 del Leopard Racing junto a David Almansa, mientras que Máximo Quiles completó el top 3.

Morelli firmó su mejor clasificación desde que llegó al Mundial al ubicarse quinto, a solo 306 milésimas de la pole. El piloto argentino aprovechó una vuelta rápida a rueda de Almansa para meterse de lleno en la discusión de los principales puestos y confirmar su progreso en la categoría.

Perrone, por su parte, finalizó octavo después de verse beneficiado por la eliminación de un registro de Taiyo Furusato, capitalizando al máximo una Q2 en la que el tráfico y las referencias en pista jugaron un papel determinante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/1989642408326566383&partner=&hide_thread=false

Marco Bezzecchi quiere podio en el Campeonato de MotoGP

En lucha por mantener el tercer puesto (323 puntos) del Campeonato de MotoGP, escoltando a los hermanos Marc y Alex Márquez, campeón y subcampeón, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) logró la pole position de la máxima categoría, con un tiempo de 01' 28'' 809/1000. Segundo fue Alex Márquez (Ducati) con un cronometraje de +26 milésimas.

