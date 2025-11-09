Gran Premio de Portugal de motociclismo: cómo les fue a los argentinos en Moto3

Lucha cerrada en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Moto3
La tabla de posiciones para el campeonato de Moto3 es encabezada por el español Ángel Piqueras, la lucha es muy cerrada y se definirá en la última carrera, a disputarse en Valencia, España, entre el14 y 16 de noviembre. Muy poco puntos separan a los seis primeros. Allí los debutantes argentinos Valentín Perrone figura 10°, con 128 puntos; y Marco Morelli 24° (14).
Las posiciones del Campeonato de Moto3
Pos. Piloto Equipo Ptos.
1° José Rueda -Red Bull KTM Ajo 365
2° Antonio Piqueras -FRINSA - MT Helmets - MSI- 271
2° Máximo Quiles -CFMOTO Gaviota Aspar Team 263
3° David Muñoz -LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP- 168
4° Álvaro Carpe -Red Bull KTM Ajo- 195
5° Joel Kelso -LEVELUP-MTA- 193
..............................................................
10° Valentín Perrone -Red Bull KTM Tech3- 128
24° Marco Morelli -GRYD - Mlav Racing- 14