Gran Premio de Portugal de motociclismo: cómo les fue a los argentinos en Moto3

En la categoría de hasta 250cc del Gran Premio de Portugal, se impuso el español Máximo Quiles -tercer triunfo del año-, escoltado por el español Ángel Piqueras (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda).

motociclismo-moto3-valentin perrone-san marino Valentín Perrone, último en la carrera del Moto3.

En la prueba estelar, el MotoGP, que ya tiene consagrados al campeón y subcampeón (Marc y Alex Márquez), se impuso el italiano Marco Bezzecchi (Aprlia), con un tiempo de 41 minutos 13 segundos y 616 milésimas (41' 13'' 616/). Segundo fue Alex Márquez (Ducati), a 2 segundos (583/1000 (+2'' 583/); y tercero Pedro Acosta (a +3'' 188/1000).