Gran Premio de Portugal de motociclismo: cómo les fue a los argentinos en Moto3

Los pilotos argentinos que corren en el Campeonato Mundial de Motociclismo -Moto3-, Valentín Perrone y Marco Morelli llegaron muy retrasados. Ganó Máximo Quiles

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marco Morelli esta vez estuvo por delante del Coyote Valentín Perrone en el Gran Premio de Portugal de Motociclismo en Moto3.

Este domingo se disputó la 21ª y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo en el Autódromo Internacional del Algarve, Portugal. En la categoría menor, Moto3, los pilotos argentinos no brillaron, y Valentín Perrone y Marco Morelli, finalizaron último y 11°, respectivamente.

En la categoría de hasta 250cc del Gran Premio de Portugal, se impuso el español Máximo Quiles -tercer triunfo del año-, escoltado por el español Ángel Piqueras (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda).

Valentín Perrone, último en la carrera del Moto3.

En la prueba estelar, el MotoGP, que ya tiene consagrados al campeón y subcampeón (Marc y Alex Márquez), se impuso el italiano Marco Bezzecchi (Aprlia), con un tiempo de 41 minutos 13 segundos y 616 milésimas (41' 13'' 616/). Segundo fue Alex Márquez (Ducati), a 2 segundos (583/1000 (+2'' 583/); y tercero Pedro Acosta (a +3'' 188/1000).

Lucha cerrada en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Moto3

La tabla de posiciones para el campeonato de Moto3 es encabezada por el español Ángel Piqueras, la lucha es muy cerrada y se definirá en la última carrera, a disputarse en Valencia, España, entre el14 y 16 de noviembre. Muy poco puntos separan a los seis primeros. Allí los debutantes argentinos Valentín Perrone figura 10°, con 128 puntos; y Marco Morelli 24° (14).

Las posiciones del Campeonato de Moto3

Pos. Piloto Equipo Ptos.

1° José Rueda -Red Bull KTM Ajo 365

2° Antonio Piqueras -FRINSA - MT Helmets - MSI- 271

2° Máximo Quiles -CFMOTO Gaviota Aspar Team 263

3° David Muñoz -LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP- 168

4° Álvaro Carpe -Red Bull KTM Ajo- 195

5° Joel Kelso -LEVELUP-MTA- 193

..............................................................

10° Valentín Perrone -Red Bull KTM Tech3- 128

24° Marco Morelli -GRYD - Mlav Racing- 14

