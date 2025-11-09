Boca le sacó una mayor diferencia a River en el historial

Jugaron 265 encuentros entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas, pero hay un empate 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado, motivo por el que no contabiliza para el recuento.

paredes-galoppo Paredes y Galoppo se enfrentan en el Superclásico.

En torneos locales los Xeneizes mantienen una diferencia de cinco victorias. Contando amateurismo y profesionalismo, se enfrentaron 217 veces: Boca ganó en 78 ocasiones, River en 73 y empataron en 66.