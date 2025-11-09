Boca le sacó una mayor diferencia a River en el historial

Boca le ganó a River por 2 a 0, en La Bombonera este domingo, y le sacó una mayor diferencia en el historial. El Xeneize le lleva cinco triunfos de ventaja al Millonario.
Boca venció a River, en La Bombonera, y le sacó una mayor diferencia en el historial
Jugaron 265 encuentros entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas, pero hay un empate 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado, motivo por el que no contabiliza para el recuento.
En torneos locales los Xeneizes mantienen una diferencia de cinco victorias. Contando amateurismo y profesionalismo, se enfrentaron 217 veces: Boca ganó en 78 ocasiones, River en 73 y empataron en 66.
En el plano internacional, de 32 enfrentamientos (28 fueron por la Copa Libertadores), Boca se quedó con 11, mientras que River se impuso en 10 ocasiones e igualaron en lo restantes 11.