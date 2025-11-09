Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Tras el triunfazo en La Bombonera

Boca le sacó una mayor diferencia a River en el historial

Boca venció a River, en La Bombonera, y le sacó una mayor diferencia en el historial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Changuito Zeballos fue la gran figura del Superclásico.

El Changuito Zeballos fue la gran figura del Superclásico.

Boca le ganó a River por 2 a 0, en La Bombonera este domingo, y le sacó una mayor diferencia en el historial. El Xeneize le lleva cinco triunfos de ventaja al Millonario.

Jugaron 265 encuentros entre amateurismo, profesionalismo y distintos tipos de copas, pero hay un empate 0-0 de 1919 que no se considera dentro del historial porque el torneo fue anulado, motivo por el que no contabiliza para el recuento.

paredes-galoppo
Paredes y Galoppo se enfrentan en el Supercl&aacute;sico.

Paredes y Galoppo se enfrentan en el Superclásico.

En torneos locales los Xeneizes mantienen una diferencia de cinco victorias. Contando amateurismo y profesionalismo, se enfrentaron 217 veces: Boca ganó en 78 ocasiones, River en 73 y empataron en 66.

En el plano internacional, de 32 enfrentamientos (28 fueron por la Copa Libertadores), Boca se quedó con 11, mientras que River se impuso en 10 ocasiones e igualaron en lo restantes 11.

Así está el historial entre Boca y River en el Superclásico

  • Boca ganó 93 partidos
  • River triunfó en 88 oportunidades
  • Empataron 84

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas