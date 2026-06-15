Gutiérrez Sport Club ascendió a Primera A en la Liga tras vencer en la final a Rodeo del Medio

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Con mucho amor propio Rodeo del Medio intentó dar vuelta la historia, pero no pudo y para colmo terminó con uno menos por la expulsión de Owen Rodríguez.

El Perro que el año pasado tuvo un doble descenso en el Federal A y la Liga Mendocina, volvió a la máxima categoría y hubo festejo de la banda de Boedo que tuvo una gran convocatoria.

Embed - Fernando Andragñez, DT de Gutiérrez que ascendió en la Liga

La Síntesis

Gutiérrez Sport Club (4): Gonzalo Nogara; Jorge Villarroel, Lucas Funes,Santiago Colombati y Tomás Gelvez; Joaquín Gutiérrez, Pablo García y Franco Mora; Román Moyano, Alejo Tinguri y Cristian Guzmán. DT: Fernando Andragñez

Rodeo Del Medio (1): Fernando Veliz, Hernán Zárate,Tomás Suárez, Owen Rodríguez, Lucas Serrano y Juan Orosco; Cristian Jofré, Facundo Funes y Valentín Rodríguez; Emanuel Farías y David Pizarro: DT: Claudio Romero - Alexander Oldrá

Goles: PT: 2’ Tinguri (GSC) 9’ Guzmán (GSC), 24’ Tinguri (GSC), 27’ Pizarro (RDM). 48’ Contreras (GSC)

Cambios: ST: inicio Fabián González , Abel Vera, Janjo Gianluca por Farías, Jofré y Zárate (RDM), 15’ Renzo Andrada y Juan Martín Contreras por Moyano y Gelbes (GSC), 34’ Abel Vera por V. Rodríguez (RDM), 36’ Lautaro Páez por Tinguri (GSC), 37’ Jerónimo Tonetto por Serrano (RDM)

Expulsados: ST 9’ Rodríguez (RDM)

Estadio: Gutiérrez Sport Club

Árbitro: Agustín Lira