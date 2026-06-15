Gutiérrez Sport Club ascendió a Primera A en la Liga tras vencer en la final a Rodeo del Medio

Gutiérrez Sport Club es otra vez de Primera. El Celeste logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Mendocina tras ganarle 4 a 1 la final del Torneo Apertura de Primera B a Rodeo del Medio.
Gutiérrez Sport Club logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Mendocina tras ganarle la final del Torneo Apertura de Primera B a Rodeo del Medio.
Gutiérrez Sport Club es otra vez de Primera. El Celeste logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Mendocina tras ganarle 4 a 1 la final del Torneo Apertura de Primera B a Rodeo del Medio.
El partido decisivo se disputó en la cancha de Gutiérrez por haber tenido mejor ubicación en la tabla general y los goles fueron marcados por Alejo Tinguri a los 2’ del primer tiempo, el Toro Cristian Guzmán a los 9’, el propio Tinguri marcó el tercero de penal a los 24’ y en la segunda parte Juan Martín Contreras decoró las cifras a los 48'.
El Rey David Pizarro, figura de Rodeo del Medio, descontó para el Toponero a los 29’ de un partido claramente favorable al ganador que dominó de principio a fin y sacó ventajas con dos goles en los primeros 10'.
Con mucho amor propio Rodeo del Medio intentó dar vuelta la historia, pero no pudo y para colmo terminó con uno menos por la expulsión de Owen Rodríguez.
El Perro que el año pasado tuvo un doble descenso en el Federal A y la Liga Mendocina, volvió a la máxima categoría y hubo festejo de la banda de Boedo que tuvo una gran convocatoria.
La Síntesis
Gutiérrez Sport Club (4): Gonzalo Nogara; Jorge Villarroel, Lucas Funes,Santiago Colombati y Tomás Gelvez; Joaquín Gutiérrez, Pablo García y Franco Mora; Román Moyano, Alejo Tinguri y Cristian Guzmán. DT: Fernando Andragñez
Rodeo Del Medio (1): Fernando Veliz, Hernán Zárate,Tomás Suárez, Owen Rodríguez, Lucas Serrano y Juan Orosco; Cristian Jofré, Facundo Funes y Valentín Rodríguez; Emanuel Farías y David Pizarro: DT: Claudio Romero - Alexander Oldrá
Goles: PT: 2’ Tinguri (GSC) 9’ Guzmán (GSC), 24’ Tinguri (GSC), 27’ Pizarro (RDM). 48’ Contreras (GSC)
Cambios: ST: inicio Fabián González , Abel Vera, Janjo Gianluca por Farías, Jofré y Zárate (RDM), 15’ Renzo Andrada y Juan Martín Contreras por Moyano y Gelbes (GSC), 34’ Abel Vera por V. Rodríguez (RDM), 36’ Lautaro Páez por Tinguri (GSC), 37’ Jerónimo Tonetto por Serrano (RDM)
Expulsados: ST 9’ Rodríguez (RDM)
Estadio: Gutiérrez Sport Club
Árbitro: Agustín Lira