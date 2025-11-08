Orgullo mendocino: las chicas de IMPSA ganaron el Panamericano Sub 19 de hockey sobre patines

El cuerpo técnico además estuvo integrado por Gustavo Giunta, Julieta Guardia y Pablo Montenegro. El jefe de la deelegación es Carlos Palacios.

impsa-campeon-panamericano-sub19-hockey-1 IMPSA es orgullo mendocino.

El camino de IMPSA para llegar al partido decisivo se inició con el triunfo por 6 a 1 sobre Pumas Calo Hockey Club de Colombia, luego venció a Aberastain de San Juan por 4 a 2, Independiente de La Florida (Chile) por 4 a 0 y a Thomás Bata de Chile por 2 a 0.

En cuartos de final el elenco de Mendoza superó a Orión de Colombia por 3 a 1 y en semifinales le ganó a Independiente de La Florida por 3 a 0.

IMPSA sigue dando que hablar en el hockey.

Talleres jugará la final de senior de varones

Andes Talleres se medirá este sábado desde las 19.30 en el Aldo Cantoni con Banci Hispano de San Juan en la final del Panamericano en senior de varones.

El equipo dirigido por Marcelo Innella dejó en el camino a su comprovinciano Leonardo Murialdo en cuartos de final y a Huracán de Buenos Aires en las semifinales.