El Inter Miami de Messi, obligado a ganar para seguir vivo en la MLS

El ganador del partido de este sábado avanzará a las semifinales de Conferencia para medirse con el que logre imponerse de la llave compuesta por Cincinnati y Columbus Crew.

Cabe resaltar que en caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá directamente en la tanda de penales, sin alargue.

La baja confirmada de Luis Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNFC/status/1986117365788999846&partner=&hide_thread=false Luis Suarez will be suspended for the final game of the MLS Cup Playoff Round One series against Nashville SC on Saturday, sources confirmed to ESPN's @lizzy_becherano. pic.twitter.com/bGzE6FMPIK — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2025

El principal dolor de cabeza para Javier Mascherano pasa por la sensible baja de Luis Suárez. El uruguayo fue suspendido por la MLS tras una dura infracción contra un rival de Nashville SC en el segundo partido de la serie, lo que obliga al cuerpo técnico a reestructurar el ataque.

Probables Formaciones

Si bien los entrenadores mantendrán el misterio hasta último momento, se prevén los siguientes equipos:

Inter Miami: Ríos Novo; Fray, Allen, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Busquets, Tadeo Allende; Messi, Rojas, Tomás Allende.

Nashville SC: Willis; Anibaba, Zimmerman, Bauer, Shaffelburg; Muyl, Godoy, Leal, Picault; Mukhtar y Surridge.