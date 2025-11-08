El Inter Miami de Messi, obligado a ganar para seguir vivo en la MLS

Inter Miami se enfrenta este sábado contra Nashville SC, desde las 22 (hora de Argentina), en el Chase Stadium. El duelo se da en el marco del tercer, y último partido, de la Ronda 1 de los playoffs de la MLS.
Tras la derrota en el segundo encuentro, el equipo de Lionel Messi está obligado a ganar ante su gente para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este.
La serie al mejor de tres comenzó en Florida con un triunfo 3-1 para el Inter Miami, gracias a un doblete de Lionel Messi. Sin embargo, Nashville SC se recuperó en su estadio y se impuso por 2-1, forzando este tercer y último cruce.
El ganador del partido de este sábado avanzará a las semifinales de Conferencia para medirse con el que logre imponerse de la llave compuesta por Cincinnati y Columbus Crew.
Cabe resaltar que en caso de empate al finalizar el tiempo reglamentario, el clasificado se definirá directamente en la tanda de penales, sin alargue.
El principal dolor de cabeza para Javier Mascherano pasa por la sensible baja de Luis Suárez. El uruguayo fue suspendido por la MLS tras una dura infracción contra un rival de Nashville SC en el segundo partido de la serie, lo que obliga al cuerpo técnico a reestructurar el ataque.
Si bien los entrenadores mantendrán el misterio hasta último momento, se prevén los siguientes equipos:
Inter Miami: Ríos Novo; Fray, Allen, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Busquets, Tadeo Allende; Messi, Rojas, Tomás Allende.
Nashville SC: Willis; Anibaba, Zimmerman, Bauer, Shaffelburg; Muyl, Godoy, Leal, Picault; Mukhtar y Surridge.