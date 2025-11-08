La advertencia del DT de Atlético Tucumán a Godoy Cruz a horas de un partido crucial

"Va a ser una final porque lo tenemos que tomar de esa manera y así lo preparamos en la semana. Es un partido muy difícil, pero también va a ser difícil para ellos porque jugamos de local y va a venir mucha gente a apoyar. Los jugadores están bien, están mejor, creo que estamos preparados para dar este paso que nos hace falta", advirtió el DT de Atlético Tucumán.

Sobre el mano a mano con Godoy Cruz, soltó: "Desde el partido pasado tuve mucho más trabajo, eso ya es importante, espero que el trabajo se vea. Como le dije antes, estoy seguro que va a venir mucha gente, que van a llenar la cancha porque tanto los jugadores como gente se merecen que sea una fiesta, que sea una final y que, obviamente, tratemos de estar juntos para lograr los tres puntos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATOficial/status/1986791854428303688&partner=&hide_thread=false ¡Conferencia de prensa en el Monumental!



El DT Hugo Colace habló con la prensa después del entrenamiento del jueves.



"Es una final, jugamos en casa y estaremos a la altura para sacar los tres puntos"#VamosDecano pic.twitter.com/oYuFdTfLI9 — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 7, 2025

Para finalizar, se refirió al momento en el que decidió hacerse cargo de Atlético Tucumán: "Todos los desafíos son grandes, para mí y para cualquiera. Me tocó en este momento, lo asumo, me hago responsable porque sé que cuando las cosas nos salgan bien también voy a ser responsable de las cosas buenas y como dije, vine a Atlético para dejar cosas, lo hice en la Reserva y lo voy a hacer en la Primera también".