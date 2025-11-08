La advertencia del DT de Atlético Tucumán a Godoy Cruz a horas de un partido crucial

Atlético Tucumán perdió en seis de sus últimas ocho presentaciones pero, pese a su mala racha, tiene chances concretas de clasificar a los playoffs. En el horizonte aparece Godoy Cruz, a quien enfrentará este domingo a partir de las 21.30.
Hugo Colace habló en la previa del partido de este domingo, entre Atlético Tucumán y Godoy Cruz
Este partido será clave para las aspiraciones que ambos equipos tienen de asegurar su permanencia en la categoría. En la previa de dicho encuentro, quien alzó la voz fue Hugo Colace, DT del Decano.
A poco más de 24 horas para que la pelota comience a rodar en el Monumental José Fierro, Colace enfrentó los micrófonos: "Estamos preparados para el paso que nos hace falta".
"Va a ser una final porque lo tenemos que tomar de esa manera y así lo preparamos en la semana. Es un partido muy difícil, pero también va a ser difícil para ellos porque jugamos de local y va a venir mucha gente a apoyar. Los jugadores están bien, están mejor, creo que estamos preparados para dar este paso que nos hace falta", advirtió el DT de Atlético Tucumán.
Sobre el mano a mano con Godoy Cruz, soltó: "Desde el partido pasado tuve mucho más trabajo, eso ya es importante, espero que el trabajo se vea. Como le dije antes, estoy seguro que va a venir mucha gente, que van a llenar la cancha porque tanto los jugadores como gente se merecen que sea una fiesta, que sea una final y que, obviamente, tratemos de estar juntos para lograr los tres puntos".
Para finalizar, se refirió al momento en el que decidió hacerse cargo de Atlético Tucumán: "Todos los desafíos son grandes, para mí y para cualquiera. Me tocó en este momento, lo asumo, me hago responsable porque sé que cuando las cosas nos salgan bien también voy a ser responsable de las cosas buenas y como dije, vine a Atlético para dejar cosas, lo hice en la Reserva y lo voy a hacer en la Primera también".