Irisina, la hormona de la diosa que descubrió Harvard: cómo activarla para adelgazar y quemar grasa

Este proceso genera un aumento en el gasto energético y en la quema de grasa corporal, efectos que continúan incluso después de finalizar el ejercicio. En resumen, la irisina ayuda al cuerpo a transformar grasa blanca en grasa parda, favoreciendo así la pérdida de peso y contribuyendo de forma natural a adelgazar.

Cómo activar la irisina para quemar grasa y adelgazar

La irisina, conocida como la hormona de la diosa, es clave para quemar grasa y adelgazar de forma natural. Según estudios de Harvard, el cuerpo la produce en grandes cantidades al nacer, pero su generación disminuye con el tiempo. Por eso, es importante activar su producción mediante determinados hábitos y ejercicios.

Como la irisina se libera durante la actividad física, realizar ejercicio regular es fundamental. Un estilo de vida sedentario reduce su producción y puede favorecer el aumento de peso.

Para estimular la irisina de manera efectiva, se recomienda combinar distintos tipos de entrenamiento:

‍Ejercicio aeróbico moderado : natación, trote o saltar la soga.

: natación, trote o saltar la soga. Entrenamiento de alta intensidad : burpees, sentadillas con salto o abdominales dinámicos.

: burpees, sentadillas con salto o abdominales dinámicos. ‍Ejercicios de fuerza: sentadillas, estocadas, planchas y trabajo de glúteos, brazos, pecho y abdomen con peso.

Además, la exposición al frío también puede activar esta hormona. Tomar duchas frías durante algunos minutos al día estimula la producción de irisina, potenciando su efecto para quemar grasa corporal y mejorar el metabolismo.