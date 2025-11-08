Inicio Sociedad Guaymallén
Guaymallén presentó a sus 21 candidatas distritales para elegir a la representante de la Vendimia

El 19 de diciembre se realizará la Vendimia de Guaymallén y se elegirá a la soberana para la Fiesta Nacional

Por UNO
Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén, encabezó la elección de las 21 representantes distritales para la Vendimia.

Foto: prensa Guaymallén

Tras la votación de los vecinos, Guaymallén ya tiene a las 21 representantes distritales que competirán por la Vendimia departamental y luego, participar del Acto Central en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Las embajadoras de los 21 distritos del departamento fueron presentadas durante un acto realizado en la noche del viernes 7 de noviembre en la Plaza del Encuentro, en Villa Nueva. El intendente, Marcos Calvente, encabezó el acto.

Este evento marca el inicio del camino hacia la gran Fiesta Departamental de la Vendimia, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Predio de la Virgen. En esa ocasión, se conocerá a quienes representarán a Guaymallén en la Fiesta Nacional.

Guaymallén tiene sus 21 candidatas para la Vendimia

