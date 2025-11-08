Guaymallén presentó a sus 21 candidatas distritales para elegir a la representante de la Vendimia

Las embajadoras de los 21 distritos del departamento fueron presentadas durante un acto realizado en la noche del viernes 7 de noviembre en la Plaza del Encuentro, en Villa Nueva. El intendente, Marcos Calvente, encabezó el acto.

Este evento marca el inicio del camino hacia la gran Fiesta Departamental de la Vendimia, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Predio de la Virgen. En esa ocasión, se conocerá a quienes representarán a Guaymallén en la Fiesta Nacional.