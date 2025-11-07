Gendarmería secuestró mercadería de contrabando en Mendoza valuada en más de $24 millones

En el primero de ellos, integrantes del Escuadrón 64 Mendoza concretaban un operativo público de prevención en el área metropolitana, cuando solicitaron la detención de un automóvil en el que se trasladaba un hombre mayor de edad.

Mientras se desarrollaba el control, los gendarmes observaron varias cajas abiertas que contenían un total de 1.069 accesorios de celulares (fundas, vidrios, cables, auriculares, cargadores, protectores de cámara) de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente. El avalúo asciende a $12.000.000.