Personal de Gendarmería realizó operativos en dos departamentos de Mendoza donde detectaron mercadería de contrabando valuada en más de $24 millones. Uno de los procedimientos se realizó en Guaymallén y el otro en Uspallata.
Gendarmería secuestró mercadería de contrabando en Mendoza valuada en más de $24 millones
Los procedimientos se realizaron en Guaymallén y Uspallata. En el segundo caso, Gendarmería controló un auto y un camión que llevaba 432 prendas de forma ilegal
En el primero de ellos, integrantes del Escuadrón 64 Mendoza concretaban un operativo público de prevención en el área metropolitana, cuando solicitaron la detención de un automóvil en el que se trasladaba un hombre mayor de edad.
Mientras se desarrollaba el control, los gendarmes observaron varias cajas abiertas que contenían un total de 1.069 accesorios de celulares (fundas, vidrios, cables, auriculares, cargadores, protectores de cámara) de origen extranjero sin el aval aduanero correspondiente. El avalúo asciende a $12.000.000.
En este caso, intervino la Fiscalía Federal de Mendoza y ARCA (ex AFIP).
A la altura del kilómetro 1.202 de la Ruta 7, miembros del Escuadrón 27 Uspallata constataron que un auto transportaba en el sector del asiento trasero insumos odontológicos de origen y procedencia extranjera, sin la documentación pertinente.
Además, los uniformados de Gendarmería decomisaron 432 prendas del rubro textil que eran transportadas en la cabina de un camión en presunta infracción. Con intervención de ARCA el avalúo estimativo fue de $12.200.000.