Ignacio Antonio, uno de los referentes de Gimnasia y Esgrima, habló de su salida del club

El recuerdo de la final de la Primera Nacional con Deportivo Madryn

El mediocampista fue uno de los que se quedó en el club tras la final en Córdoba contra San Martín de San Juan, desde ese momento trabajó para poder lograr el ascenso y se le cumplió el objetivo en la final con Deportivo Madryn en la cancha de Platense. "Es un partido que no voy a olvidar nunca, es como que la final la jugamos ayer. Es algo único lo que vivimos con nuestra gente, fue muy emocionante festejar el título con mi familia".

"A Gimnasia y Esgrima le deseo los mejores de los éxitos en el debut en Primera División. Obviamente me hubiera gustado ser parte del proyecto pero me toca irme por decisión del entrenador. Me toca irme por la puerta grande, siempre di el máximo por esta camiseta y pude salir campeón", añadió.

Gimnasia. Ignacio Antonio quedó en la historia de Gimnasia y Esgrima con el ascenso a Primera. En la foto está con sus compañeros. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El cariño de Ignacio Antonio por Mendoza y los hinchas del Lobo

Ignacio Antonio tiene un cariño especial por esta provincia, donde jugó en el Deportivo Maipú y Gimnasia y Esgrima. "Mendoza es un capítulo hermoso en mi vida y la familia. con mi mujer Julieta tenemos a Delfina, una hija mendocina y este lugar siempre va estar en mi corazón. Siento que en algún momento volveré a este club, se lo dije al presidente Fernando Porretta y a mi familia, que voy a volver a jugar en este club donde fui muy feliz".

Gimnasia y Esgrima- El Lobo logró el ascenso a Primera tras 41 años.

"Estamos muy agradecidos con mi familia por el cariño de los hinchas. El año que viene lo vamos a estar siguiendo cuando juegue en primera división", opinó.

La nota completa de Ignacio Antonio:

Ignacio Antonio habló sobre su futuro

El volante se refirió a su futuro en un nuevo club y manifestó: "Ahora me toca jugar en una nueva institución y veremos adónde jugarñe al fútbol. Ahora me trazaré nuevos objetivos en el club que me toque jugar".