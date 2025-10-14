Ignacio Antonio: "Volví a Gimnasia y Esgrima para ascender y lo logramos"

Ignacio Antonio tiene en su trayectoria Deportivo Maipú, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba. A ese trío se suma Gimnasia y Esgrima, club en el que más presencias suma (102). Su temporada también marca la presencia en el equipo, jugando 36 de los 37 partidos que tuvo un tremendo año (solo faltó en Talleres de Remedios de Escalada en la segunda fecha).

La final fue una verdadera locura, y el rosarino la vivió a flor de piel: "En el gol de Deportivo Madryn casi me muero. Pero estaba confiado que teníamos que hacer bien las cosas y seguir así. Por suerte Facu (Lencioni) metió esa locura de penal y logramos llevar el partido al alargue".

Claro que Juli, su fiel ladera, también devolvió la pared, en ese tándem de vida que forman los tres junto a Delfi: "Estoy feliz porque no es solo un partido de fútbol el fin de semana. Hay un enorme esfuerzo que no se ve detrás. Los días de semana, el descanso, las comidas, los viajes. Poder coronarlo así es una gran alegría".

Embed - La palabra de Nacho Antonio, jugador de Gimnasia que volvió para ASCENDER y CUMPLIÓ

La promesa de Ignacio Antonio por el ascenso de Gimnasia y Esgrima

En vivo con Canal 7, Ignacio Antonio confesó la apuesta que tenía por si se daba el logro del ascenso: "Con Facundo Nadalín dijimos de ir caminando del predio hasta el estadio, asique no quedará otra que hacerlo. Vamos a ver si es ahora antes del receso o a la vuelta pero lo vamos a cumplir", dijo el volante.