Referente blanquinegro

Ignacio Antonio: "Volví a Gimnasia y Esgrima para ascender y lo logramos"

Viaje al corazón de uno de los puntos claves del ascenso. Ignacio Antonio y sus emociones a flor de piel: la final, la familia y su huella en el Lobo.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Ignacio Antonio y la Copa del ascenso. Sueño cumplido.

Ignacio Antonio abre la intimidad de su casa. Todavía está el eco de un fin de semana tan fuerte como inolvidable. Ahí están su pareja Juli y su hija Delfi, el campeonato más importante de su vida. La familia, el sostén clave en el volante que se ganó un lugar indiscutido en este Gimnasia y Esgrima de Primera División.

Con la espuma en baja, Ignacio Antonio empezó a desglosar las emociones tras un hecho histórico para el fútbol mendocino: "Estoy feliz. Se lo dije a mi familia, lo charlamos con mi mujer. Teníamos chances de ir a otros equipos pero volví para ascender y lo logramos. Este logro es de ellos".

gimnasa (1)
"Estamos sin dormir", dijo Ignacio Antonio. Claro, una fiesta interminable.

El mediocampista fue uno de los que se quedó tras el golpazo en Córdoba contra San Martín de San Juan y desde ese momento trabajó para poder lograrlo: "Estuvimos muy cerca la temporada pasada y tuvimos nuestra revancha. Estoy sin dormir pero con una alegría única e indescriptible por todo lo que estamos viviendo".

Ignacio Antonio tiene en su trayectoria Deportivo Maipú, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba. A ese trío se suma Gimnasia y Esgrima, club en el que más presencias suma (102). Su temporada también marca la presencia en el equipo, jugando 36 de los 37 partidos que tuvo un tremendo año (solo faltó en Talleres de Remedios de Escalada en la segunda fecha).

La final fue una verdadera locura, y el rosarino la vivió a flor de piel: "En el gol de Deportivo Madryn casi me muero. Pero estaba confiado que teníamos que hacer bien las cosas y seguir así. Por suerte Facu (Lencioni) metió esa locura de penal y logramos llevar el partido al alargue".

Claro que Juli, su fiel ladera, también devolvió la pared, en ese tándem de vida que forman los tres junto a Delfi: "Estoy feliz porque no es solo un partido de fútbol el fin de semana. Hay un enorme esfuerzo que no se ve detrás. Los días de semana, el descanso, las comidas, los viajes. Poder coronarlo así es una gran alegría".

Embed - La palabra de Nacho Antonio, jugador de Gimnasia que volvió para ASCENDER y CUMPLIÓ

La promesa de Ignacio Antonio por el ascenso de Gimnasia y Esgrima

En vivo con Canal 7, Ignacio Antonio confesó la apuesta que tenía por si se daba el logro del ascenso: "Con Facundo Nadalín dijimos de ir caminando del predio hasta el estadio, asique no quedará otra que hacerlo. Vamos a ver si es ahora antes del receso o a la vuelta pero lo vamos a cumplir", dijo el volante.

