Cómo cancelar un pedido en Shein y recibir el reembolso

Shein Este es el paso a paso para cancelar un pedido en Shein.

A continuación, Shein te consultará los motivos de la cancelación y el pedido ingresará en fase de proceso. La app te brindará dos opciones: recibir el reembolso en 'cartera Shein' o que el dinero sea depositado en la entidad bancaria con la cual realizaste la compra.

Desde Shein aseguran que el proceso de devolución del dinero puede durar entre 24 y 48 horas, pero hay casos donde le dinero ha sido reembolsado en menos de 2 horas. Por lo tanto, te aconsejamos paciencia.

Según la página de Shein, "si realizasta la compra con una tarjeta de crédito o débito, el proceso de devolución puede demorar entre 5 a 15 días hábiles (a veces hasta 30 días), según la entidad bancaria que tengas".

Pedido enviado y recibido

En caso de que el pedido ya haya sido enviado, tendrás que esperar a que llegue a tu domicilio para enviarlo a Shein y pedir el reembolso. En muchos casos, algunos productos vienen rotos o incompletos, entonces uno puede realizar un reclamo de dinero.

Selecciona el método de envío para la devolución (por ejemplo, Punto Pack, Oficina de Correos o GLS). Las primeras etiquetas de devolución para un mismo pedido suelen ser gratuitas.

A continuación tendrás que imprimir la etiqueta de devolución que te proporcionará Shein, la cual debe ir pegada en el paquete (con los elementos o productos que vayas a devolver). Luego, lleva el paquete al punto de recogida o a la oficina de correos correspondiente, según el método que hayas elegido.

Shein Shein se ha convertido en una de las apps más usadas por los argentinos.

Una vez que hayas enviado el paquete, es posible que necesites introducir el número de seguimiento en "Registro de Devoluciones" dentro de "Mis Pedidos" para asegurar un proceso rápido.