Cómo rastrear un pedido de Shein en Argentina y saber cuándo llegará al domicilio

Shein Aprende a rastrear tu pedido de Shein en Argentina.

Dentro de la aplicación hay que acceder a la categoría "Mis Pedidos", donde estará la información de todos los pedidos de la cuenta. Allí podrás visualizar los confirmados, los pendientes e incluso los que ya se entregaron en tu domicilio.

Dentro de esta sección hay que dirigirse a "Pedidos enviados" y seleccionar la opción "Seguir", para conocer más información sobre los pedidos en camino.

Para poder acceder al seguimiento de un pedido en particular, y que el sistema arroje toda la información correspondiente, el usuario tendrá que colocar el código de seguimiento que Shein le envió al mail asociado al momento de confirmar la compra. Esto es imprescindible para que el sistema pueda diferenciar los pedidos y no confundir entregas.

Otra forma para poder chequear el estado del pedido en Argentina es ingresando en el portal de Correo Argentino con el número de envío y siempre revisando la categoría "Envíos Internacionales".

Shein compras En la pestaña "Mis pedidos" de Shein se puede seguir el envío de los paquetes.

También puede ocurrir que el pedido no sea enviado por Correo Argentino, y en estos casos el usuario deberá revisar diversas plataformas como Correo Urbano, OCASA, Mail Americas, entre otros. A veces Shein indica con qué empresa se realizará el envío y en otras no.

Debes saber que algunas de las empresas mencionadas en el párrafo anterior te avisan a través de un mensaje o de una llamada cuándo se realizará la entrega en el domicilio, por lo que se aconseja estar atento al teléfono celular.