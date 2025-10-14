Cómo sigue la vida de Boca después de Russo: objetivos y desafíos del xeneize con Claudio Ubeda como DT

Luego vendrá el receso por las elecciones durante el que seguramente se repogramará el partido suspendido con Barracas Central y finalmente la recta final de la fase de grupos del Clausura en la que jugará con Estudiantes en La Plata (2/11), River en La Bombonera (9/11) y Tigre también como local (16/11).

La trayectoria de Claudio Úbeda

Como jugador

Central Córdoba de Rosario 1987-1990

Rosario Central 1990 - 1994

Tampico Madero (México) 1994 - 1995

Racing 1995 - 2004

Tokyo Verdy 1969 (Japón) 2004 - 2005

Racing 2005 - 2006

Huracán 2006 - 2007

Como entrenador

Huracán 2007 - 2008

Independiente Rivadavia 2010

Boca Unidos 2012 - 2013

Magallanes (Chile) 2014 - 2015

Racing 2016

Selección Argentina Sub 20 2016 - 2017

Racing 2021

Como ayudante de campo

Racing 2011 - 2012

Al-Nassr (Arabia Saudita) 2021 - 2022

Rosario Central 2023 - 2024

San Lorenzo 2024 - 2025

Boca 2025

Cómo está Boca en el Torneo Clausura y la tabla anual

Boca está transitoriamente en el 4to puesto del Grupo A con 17 puntos en 11 partidos y la posibilidad de alcanzar la punta en caso de ganar el partido pendiente superando a Defensa y Justicia (19), Central Córdoba y Estudiantes (ambos con 18).

Boca homenaje Russo

De todos modos tampoco tiene mucho margen de error porque Unión, Barracas Central y Tigre también tienen 17 puntos, Huracán suma 16 y con 15, fuera del lote de los ocho primeros que por ahora van a los playoffs, están expectantes Argentinos Juniors, Belgrano y Racing.

Ganar el Clausura sería el pasaporte directo a la Copa Libertadores 2026 y el otro camino es la tabla anual en la que por ahora Boca está segundo con 50 puntos en 27 partidos y por ahora obtendría una de las tres plazas disponibles.

Claro está que en las cuatro fechas que quedan eso puede cambiar ya que Rosario Central lidera con 56 (también tiene un partido menos) y detrás de los xeneizes, con 28 encuentros, se encolumnnan River (49), Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (48), Tigre (44), Racing (43), Lanús (43), Barracas Central (43), San Lorenzo (43) y Huracán (43).