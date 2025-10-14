Inicio Ovación Polideportivo Judo
El yudo mendocino consiguió muy buenos resultados en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata

Se llevaron a cabo los Juegos Nacionales Evita, en Mar Del Plata, y el yudo de Mendoza dijo presente y consiguió muy buenos resultados tanto en lo individual como en lo grupal.

Mendoza estuvo muy bien representada.

Entre los mejores yudokas del país sobresalió la notable actuación de Emilia Chirino y Francisco Montoya quienes lograron subir al podio al quedar terceros en sus respectivas categorías. Chirino, representante del Polideportivo Nro. 3 Padre Jorge Contreras de Godoy Cruz, lo hizo en los 64kg. y Montoya, del Club Andes Talleres, en la de 53kg. masculina.

También hay que destacar la actuación de Ludmila Silva de San Martin quien por una lesión propia del deporte no pudo seguir avanzando en la búsqueda por las medallas y ocupó un valioso 4to puesto.

La trascendencia del torneo agiganta el rendimiento de los mendocinos ya que a los Juegos Evita asistieron los mejores de cada provincia y quienes componen la selección nacional en la categoría Sub 15.

Esto no hubiese sido posible sin el compromiso de los deportistas, sus familias y los profesores de las distintas instituciones, como también el apoyo ivalorable de la Federación Mendocina de Yudo.

El yudo mendocino en los Juegos Nacionales Evita

Masculino

  • Leandro Morales: 5to en 44kg
  • Francisco Montoya: 3ro en 53kg
  • Octavio Dlouhy: 11mo. en 64kg.
  • Juan Caligole: 15to. 64kg.

Femenino

  • Guadalupe Cortez: 9na en 44kg.
  • Guadalupe Llanos: 20ma. en 53kg.
  • Ludmila Silva: 4ta. en 64kg.
  • Emilia Chirino: 3ra. en 64kg.

Resultados por equipos mixto: 7mo lugar

Delegados y técnicos: Giorgio Azeglio (Mendoza de Regatas) y Horacio Montoya (Andes Talleres)

