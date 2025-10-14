El yudo mendocino consiguió muy buenos resultados en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata

Entre los mejores yudokas del país sobresalió la notable actuación de Emilia Chirino y Francisco Montoya quienes lograron subir al podio al quedar terceros en sus respectivas categorías. Chirino, representante del Polideportivo Nro. 3 Padre Jorge Contreras de Godoy Cruz, lo hizo en los 64kg. y Montoya, del Club Andes Talleres, en la de 53kg. masculina.

yudo 2

También hay que destacar la actuación de Ludmila Silva de San Martin quien por una lesión propia del deporte no pudo seguir avanzando en la búsqueda por las medallas y ocupó un valioso 4to puesto.