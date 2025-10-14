Gallardo recupera un jugador clave para revertir el presente de River Plate: de quién se trata

Mientras que el Millo se ubica quinto en la Zona B con 18 puntos, el conjunto cordobés está en el puesto 11 con 14 (a tan solo un punto de la zona de clasificación), en el grupo que es liderado por el Deportivo Riestra con 24, a cuatro fechas del final.

River viene de perder en condición de local frente a Sarmiento de Junín y los hinchas ya comenzaron a expresarse contra los jugadores al cantar "jugadores, la co%$& de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie"; aunque, por el momento, Napoleón no ha sido apuntado directamente en el Millo se percibe un clima tenso en torno al entrenador.

Por su lado, la última vez que perdió Talleres fue el 31 de agosto cuando cayó como local frente al Deportivo Riestra. Luego de eso alternó empates y triunfos entre los que se destacó el empate sin goles en el clásico cordobés frente a Belgrano.

Gallardo recupera un jugador clave para revertir el presente de River Plate

Una de las joyitas de las inferiores de River es Agustín Ruperto quien tuvo que ser intervenido por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue así que volverá a jugar tras ocho meses fuera de las canchas.

ruberto 3.jpg Agustín Ruberto emprende el regreso a la Primera dirigida por Marcelo Gallardo.

Su desafío será anterior al partido frente a Talleres ya que hoy será parte de la Reserva del Millo en el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Proyección que lo enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de las 19.

Marcelo Escudero, técnico de la Reserva, decidió su citación y confía en dejar a Ruperto en óptimas condiciones para que luego pueda ser utilizado por Marcelo Gallardo en la Liga Profesional y pueda convertirse en artífice de la recuperación con el objetivo de ser protagonistas en los playoff.

El jugador de 19 años se lesionó el 7 de febrero cuando disputó un partido del Sudamericano Sub 20 de Venezuela representando a la Selección argentina frente a Uruguay. En cuanto a River, su último partido fue el 8 de diciembre de 2024 cuando vencieron a Rosario Central por 4 a 0.

Agustín-Ruberto.jpg El jugador que espera Marcelo Gallardo se lesionó representando los colores de la Selección argentina.

La joyita defendió la camiseta de River en 321 minutos distribuidos en 17 partidos donde anotó dos goles (frente a Excursionistas por Copa Argentina 2024 y contra Barracas Central por la Copa de la Liga del mismo año).