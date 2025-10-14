El país de América del Sur donde China se hace presente con buques: asegura que respetan la ley

La aclaración llega luego de que distintos medios locales informaran sobre movimientos de flotas extranjeras cerca de la zona norte del país de América del Sur, generando preocupación en algunos sectores de la opinión pública. Así mismo, en Iquique, los pescadores acusan que la flota de buques de China de estar reduciendo la cantidad del calamar rojo, conocido como "jibia". Esto se debe a que los barcos están en una "zona estratégica" e impiden el paso de especies al mar nacional.

Buques Chinos (1)

Los buques de China en América del Sur

El comunicado oficial de China recalcó que "China participa activamente en la cooperación internacional para combatir la pesca ilegal, no declarada y reglamentada, investiga seriamente todas las pistas de buques presuntamente infractores y, una vez verificadas, adopta una actitud de tolerancia cero".

En este escenario, tanto China como Chile buscan transmitir serenidad y normalidad, evitando que la información se interprete de manera alarmista. Los buques seguirán operando en la región de América del Sur, cumpliendo con los procedimientos establecidos, mientras las autoridades locales continúan monitoreando la situación de cerca.

La aclaración de China y el respaldo del gobierno de Chile buscan reforzar la confianza pública y diplomática, recordando que la ley y la cooperación son los pilares que regulan la presencia de fuerzas extranjeras en aguas nacionales, y que cualquier operación se realiza con plena transparencia.