El paraíso blanco de México: la playa más querida de ese país por su agua transparente y arena

Playa, entretenimiento y relax

Cabo San Lucas es sinónimo de energía y emoción. Su punto más emblemático es El Arco, una majestuosa formación rocosa esculpida por el mar en el punto exacto donde se unen las aguas del Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Accesible únicamente por mar, una visita en lancha, kayak o paddleboard no solo ofrece vistas espectaculares del arco, sino también la oportunidad de ver de cerca una animada colonia de lobos marinos.

A un costado de esta maravilla natural se encuentra la Playa del Amor, un refugio de aguas tranquilas ideal para nadar y hacer snorkel. Justo al otro lado, frente a las aguas abiertas del Pacífico, la Playa del Divorcio impresiona con su fuerte oleaje y su belleza salvaje. Para quienes buscan un ambiente más animado, la Playa El Médano es el corazón de la actividad en Cabo San Lucas, repleta de restaurantes, bares y una amplia oferta de deportes acuáticos, convirtiéndola en la playa nadable más popular de la zona.