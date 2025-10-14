Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo por la crisis en River

En lo deportivo yo no cumplí mis propias expectativas. En lo deportivo yo no cumplí mis propias expectativas.

Brito fue categórico al referirse a la imposibilidad de ganar la Copa Libertadores. En 2022 cayó en octavos de final frente a Vélez, en 2023 en la misma instancia frente a Inter de Porto Alegre, en 2024 fue derrota con Atlético Mineiro en semifinales y en 2025 en cuartos de final frente a Palmeiras: "No haber podido ganar ninguna de las cuatro Libertadores es una espina que me llevo a mi casa".

Embed Jorge Brito y un análisis exhaustivo sobre la realidad que atraviesa River en este 2025.



Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FmUYxDIHVd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 14, 2025

Y puso en valor lo logrado en las otras aristas del club: "Pero también para mí es un gran orgullo todas las obras que hemos podido materializar, y eso es para siempre: lo educativo, lo formativo, lo social, el estadio, las obras de Ezeiza".

Es un orgullo que esto pueda ser disfrutado por los hinchas en los próximos años. Es un orgullo que esto pueda ser disfrutado por los hinchas en los próximos años.

"Así como no cumplí mis propias expectativas en lo futbolístico, en lo otro no esperábamos que podíamos hacer tanto en tan poco tiempo y en un contexto macroeconómico totalmente adverso", agregó el presidente de River.

Además se refirió a otros logros institucionales: "El Predio de Cantilo a mí me genera muchísima alegría, el fútbol formativo es el futuro de River. La Casa River es algo que no tomamos dimensión de lo que va a generar a futuro. Me queda un poco pendiente disfrutar eso".

Jorge Brito - Presidente de River Jorge Brito se refirió a la responsabilidad de Marcelo Gallardo en la crisis de River.

La tajante frase de Jorge Brito sobre Marcelo Gallardo

Durante su presidencia (sábado 27 de mayo de 2023) inauguraron la polémica estatua de Marcelo Gallardo ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta, en la puerta del Estadio Monumental, entrenador que volvió pero con un segundo ciclo que no fue igual de exitoso que el anterior: "En las buenas y en las malas estoy con Gallardo. Lo más importante es la materia prima y la tenemos".

Tenemos al DT más ganador de River y tenemos jugadores de Selección. Tenemos al DT más ganador de River y tenemos jugadores de Selección.

"Estamos confiados en revertir este momento con Gallardo y los jugadores", agregó sobre el mal momento que está pasando el Millonario.

Y continuó refiriéndose a la derrota frente a Sarmiento de Junín y a la crítica de los hinchas: "Lo que vivimos el domingo no es algo habitual, no nos gusta. Tenemos que ver lo malo y mejorar, pero en 45 días nos jugamos el año".

Claramente el responsable del presente deportivo es Marcelo Gallardo. Claramente el responsable del presente deportivo es Marcelo Gallardo.

"Pero nadie piensa en un cambio de técnico y es el mejor para revertir esto. Confiamos en él y en el plantel. Después, a fin de año, él verá qué va a hacer", confirmó el presidente.

Embed Jorge Brito: "Claramente el responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo. A fin de año, él verá qué va a hacer"pic.twitter.com/djqlEZSHXk — El Economista (@ElEconomista_) October 14, 2025

"Los silbidos se callan con goles y resultados. Los jugadores y los resultados no están hoy a la altura de lo que esperamos en River. Hay que competir y ganar", concluyó el presidente Jorge Brito en una entrevista donde habló de todo.

"En 45 días nos jugamos el año"

River tiene por delante la definición de dos torneos: la Liga Profesional y la Copa Argentina. En el torneo local quedan cuatro fechas (entre medio enfrentará a Boca Juniors en La Bombonera) y, en caso de clasificar a los playoff, y avanzar debería jugar cuatro más para ser campeón; mientras que por la Copa deberá jugar la semifinal contra Independiente Rivadavia.