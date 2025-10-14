Netflix: la película que divide la vida de una mujer en dos realidades

Para comenzar la semana con una comedia romántica bastante entretenida, nada mejor que sentarse en el sillón, agarrar el control remoto y elegir en la plataforma de Netflix la película Mis dos vidas, un planazo para olvidarse de la rutina por un instante.
Mis dos vidas es una película estadounidense de 2022, que entre todos los puntos positivos que tiene y la distinguen entre todas las series y películas, es la brillante actuación protagónica de la actriz Lili Rehinhart.
Los usuarios se encontrarán en esta comedia romántica, con la historia de una chica que, poco antes de graduarse en la universidad, diverge en dos realidades paralelas.
La película de Netflix despierta reacciones de todo tipo, tanto el público como en la crítica especializada.
Por un lado, están los que la encuentran conmovedora y entretenida, mientras que, en la vereda de enfrente, está los que opinan que se trata de una entrega predecible e insulsa.
Esta película, escrita por April Prosser y dirigida por Wanuri Kahui, se estrenó en la plataforma de Netflix en agosto de 2022, con una duración de 2 horas.
Netflix: de qué trata la película Mis dos vidas
La película de Netflix tiene en el centro de la escena a Natalie Bennett (Lili Reinhart), una mujer que queda dividida en dos realidades paralelas, a las que tendrá que afrontar. Natalie tiene que hacerle frente, por un lado, a un embarazo y ser madre en Texas. Mientras que, por otro lado, deberá dedicarse exclusivamente a su carrera profesional en Los Ángeles. Sus dos vidas le permitirán redescubrirse, de una manera que jamás hubiera imaginado.
Reparto de Mis dos vidas, película de Netflix
- Lili Reinhart (Natalie Bennett)
- Danny Ramirez (Gabe)
- David Corenswet (Jake)
- Aisha Dee (Cara)
- Andrea Savage (Tina Bennett)
- Luke Wilson (Rick Bennett)
- Nia Long (Lucy Galloway)
Tráiler de Mis dos vidas, película de Netflix
Dónde ver la película Mis dos vidas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mis dos vidas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Look Both Ways se puede ver en Netflix.
- España: la película Mis dos vidas se puede ver en Netflix.