Netflix: la película que divide la vida de una mujer en dos realidades

La película de Netflix despierta reacciones de todo tipo, tanto el público como en la crítica especializada.

Por un lado, están los que la encuentran conmovedora y entretenida, mientras que, en la vereda de enfrente, está los que opinan que se trata de una entrega predecible e insulsa.

Esta película, escrita por April Prosser y dirigida por Wanuri Kahui, se estrenó en la plataforma de Netflix en agosto de 2022, con una duración de 2 horas.

netflix-mis-dos-vidas-pelicula Danny Ramírez y Lili Reinhart son protagonistas principales de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Mis dos vidas

La película de Netflix tiene en el centro de la escena a Natalie Bennett (Lili Reinhart), una mujer que queda dividida en dos realidades paralelas, a las que tendrá que afrontar. Natalie tiene que hacerle frente, por un lado, a un embarazo y ser madre en Texas. Mientras que, por otro lado, deberá dedicarse exclusivamente a su carrera profesional en Los Ángeles. Sus dos vidas le permitirán redescubrirse, de una manera que jamás hubiera imaginado.

netflix-pelicula-mis-dos-vidas David Corenswet y Lili Reinhart se lucen con sus interpretaciones en la película de Netflix.

Reparto de Mis dos vidas, película de Netflix

Lili Reinhart (Natalie Bennett)

Danny Ramirez (Gabe)

David Corenswet (Jake)

Aisha Dee (Cara)

Andrea Savage (Tina Bennett)

Luke Wilson (Rick Bennett)

Nia Long (Lucy Galloway)

Tráiler de Mis dos vidas, película de Netflix

Embed - Mis dos vidas (2022) | Tráiler Oficial Doblado Español LatinoHD

Dónde ver la película Mis dos vidas, según la zona geográfica