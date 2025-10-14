Daddy Yankee y Chiqui Tapia, los detalles del encuentro antes del amistoso de la Selección argentina frente a Puerto Rico

En el entrenamiento de la Selección argentina previo al último duelo de la actual fecha FIFA ante Puerto Rico tuvo la especial visita del cantante puertorriqueño Daddy Yankee quien se encontró con el presidente de la AFA Chiqui Tapia.
Habitualmente, los campeones del Mundo organizan un partido distendido para entretenerse en la noche previa a los partidos, del que hasta es parte el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aunque esta vez se dio la sorprendente compañía del reggaetonero de 49 años.
El seleccionado argentino se enfrentará con Puerto Rico este martes en Miami, como parte de la preparación previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a partir de las 21:00 (horario argentino).
Los “picaditos” entre los jugadores de la Selección absoluta en la noche anterior a algún encuentro ya son una tradición que se respeta en cualquier fecha FIFA.
En los mismos, los futbolistas se dividen en dos equipos y se divierten, incluso con la participación del “Chiqui” Tapia, aunque en la práctica de este lunes tuvieron la particular visita de Daddy Yankee.
El cantante, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el género del reggaeton , se acercó al predio en el que entrena el seleccionado en Miami y, aunque no fue parte del encuentro, conversó con los jugadores y el presidente del fútbol argentino, con quien ya habìa compartido en el anuncio del amistoso.
Quien público la situación en las redes sociales fue el propio mandamás del fútbol nacional, habitual usuario de X, que compartió algunas fotos de la noche, acompañadas de la frase: “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”.