Daddy Yankee y Chiqui Tapia, los detalles del encuentro antes del amistoso de la Selección argentina frente a Puerto Rico

Los “picaditos” entre los jugadores de la Selección absoluta en la noche anterior a algún encuentro ya son una tradición que se respeta en cualquier fecha FIFA.

En los mismos, los futbolistas se dividen en dos equipos y se divierten, incluso con la participación del “Chiqui” Tapia, aunque en la práctica de este lunes tuvieron la particular visita de Daddy Yankee.

Embed - Daddy Yankee con la Selección argentina

Daddy Yankee en el entrenamiento de la Selección argentina

El cantante, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el género del reggaeton , se acercó al predio en el que entrena el seleccionado en Miami y, aunque no fue parte del encuentro, conversó con los jugadores y el presidente del fútbol argentino, con quien ya habìa compartido en el anuncio del amistoso.

Quien público la situación en las redes sociales fue el propio mandamás del fútbol nacional, habitual usuario de X, que compartió algunas fotos de la noche, acompañadas de la frase: “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”.