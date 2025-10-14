Una gran pérdida de agua en Dorrego provocó que un camión recolector se enterrara en el asfalto

Pero cuando el pesado vehículo pasó por el costado de la marca, el asfalto se hundió como consecuencia de una pérdida de agua por debajo, y se produjo un socavón.

La pérdida de agua que afecta parte de Dorrego

Los vecinos indicaron que hicieron la denuncia correspondiente por la pérdida de agua, pero no tuvieron respuesta. El agua corre a lo ancho de calle Lafinur, llega hasta calle Luzuriaga, sigue su recorrido por calle Cobos y llega hasta calle Zapiola, de Dorrego, Guaymallén.

Mientras tanto, un empleado quedó arriba del camión de residuos para cuidarlo durante la noche. Indicó que en la madrugada intentaron sacarlo con una grúa, pero no solo que no pudieron moverlo, sino que se enterró aún más.

agua camion recolector guaymallen 2 Intentaron mover el camión dos veces y no pudieron por la gran pérdida de agua. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por eso, le pusieron un caño del lado que quedó enterrado para intentar sostenerlo y evitar que se hundiera aun más.

Alrededor de las 9.15 de este martes, fueron con otra grúa para remover el camión. Lo engancharon de la parte de adelante y pocos segundos después de comenzar la maniobra, el gancho se cortó e hizo un brusco movimiento que causó mucho susto en los presentes. De haber alcanzado a alguna persona podría haber provocado severas lesiones.

Este es el video del momento que el gancho se cortó en plena maniobra:

Embed - Intentaron sacar el camión que quedó enterrado en un socavón en Guaymallén

Debido a que esto no funcionó, esperan que llegue otra máquina que tiene el poder de levantar 90 toneladas, y de esa manera sacar el camión de residuos que quedó atorado en un socavón provocado por una pérdida de agua.