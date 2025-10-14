Una gran pérdida de agua en Dorrego provocó que un camión recolector se enterrara en el asfalto

Una pérdida de agua en Dorrego, Guaymallén, provocó un socavón en una calle donde un camión recolector de residuos quedó prácticamente enterrado de costado. Intentaron remolcarlo dos veces y no pudieron. En una de las oportunidades se quebró el gancho y provocó gran susto en los operarios.
Ocurrió sobre calle Lafinur, poco antes del cruce con calle Luzuriaga, en Dorrego, donde el rodado quedó enterrado en el asfalto con sus dos ruedas del costado izquierdo, mientras que el lado del conductor quedó casi en el aire.
Ocurrió pasadas las 0.30 de este martes cuando el camión estaba cargado con basura y estaba por terminar su recorrido. La calzada estaba señalizada con dos caños y una tela puesta por los propios vecinos por un pozo pequeño.
Pero cuando el pesado vehículo pasó por el costado de la marca, el asfalto se hundió como consecuencia de una pérdida de agua por debajo, y se produjo un socavón.
La pérdida de agua que afecta parte de Dorrego
Los vecinos indicaron que hicieron la denuncia correspondiente por la pérdida de agua, pero no tuvieron respuesta. El agua corre a lo ancho de calle Lafinur, llega hasta calle Luzuriaga, sigue su recorrido por calle Cobos y llega hasta calle Zapiola, de Dorrego, Guaymallén.
Mientras tanto, un empleado quedó arriba del camión de residuos para cuidarlo durante la noche. Indicó que en la madrugada intentaron sacarlo con una grúa, pero no solo que no pudieron moverlo, sino que se enterró aún más.
Por eso, le pusieron un caño del lado que quedó enterrado para intentar sostenerlo y evitar que se hundiera aun más.
Alrededor de las 9.15 de este martes, fueron con otra grúa para remover el camión. Lo engancharon de la parte de adelante y pocos segundos después de comenzar la maniobra, el gancho se cortó e hizo un brusco movimiento que causó mucho susto en los presentes. De haber alcanzado a alguna persona podría haber provocado severas lesiones.
Este es el video del momento que el gancho se cortó en plena maniobra:
Debido a que esto no funcionó, esperan que llegue otra máquina que tiene el poder de levantar 90 toneladas, y de esa manera sacar el camión de residuos que quedó atorado en un socavón provocado por una pérdida de agua.