Six Kings Slam: el torneo con premios millonarios que televisa Netflix y tiene a Alcaraz como favorito

Este miércoles 15 de octubre se jugarán en Arabia Saudita los cuartos de final del Six Kings Slam, el torneo de exhibición con premios millonarios que tiene como favorito a Carlos Alcaraz y será televisado en vivo por Netflix.
Como parte de la denominada Riyadh Season, seis de los mejores jugadores del mundo competirán en la segunda edición de un certamen que repartirá 13,5 millones de dólares en premios, 6 de ellos para el ganador y 1,5 para cada uno de los otros 5 participantes.
El cuadro es por eliminación directa y el certamen que no reparte puntos para el ranking comenzará este miércoles desde las 13.30 hora argentina Alexander Zverev juegue con Taylor Fritz y luego Jannik Sinner se enfrente con Stefanos Tsitsipas.
El jueves 16, desde las 9 hora argentina, el ganador entre Zverev y Fritz jugará con Alcaraz y el vencedor entre Sinner y Tsitsipas será rival de Novak Djokovic.
El viernes será el día de descanso reglamentario ya que en las exhibiciones no se puede jugar tres días seguidos y el sábado 18, desde las 9, será el partido por el tercer puesto y luego la gran final por el premio mayor.
Una de las exhibiciones con más dinero en premio en la historia del tenis tendrá televisación en vivo por Netflix en una nueva apuesta de la plataforma de streaming por las transmisiones deportivas en vivo.
Sinner fue el ganador del año pasado tras vencer a Alcaraz y Djokovic terminó tercero tras imponerse a Rafael Nadal en uno de sus últimos torneos.