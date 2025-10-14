Six Kings Slam: el torneo con premios millonarios que televisa Netflix y tiene a Alcaraz como favorito

El jueves 16, desde las 9 hora argentina, el ganador entre Zverev y Fritz jugará con Alcaraz y el vencedor entre Sinner y Tsitsipas será rival de Novak Djokovic.

El viernes será el día de descanso reglamentario ya que en las exhibiciones no se puede jugar tres días seguidos y el sábado 18, desde las 9, será el partido por el tercer puesto y luego la gran final por el premio mayor.

El Six Kings Slam 2025 por Netflix

Una de las exhibiciones con más dinero en premio en la historia del tenis tendrá televisación en vivo por Netflix en una nueva apuesta de la plataforma de streaming por las transmisiones deportivas en vivo.

Sinner fue el ganador del año pasado tras vencer a Alcaraz y Djokovic terminó tercero tras imponerse a Rafael Nadal en uno de sus últimos torneos.