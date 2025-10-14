Gallardo y 9 más: los técnicos que se han mantenido en su cargo durante toda la temporada 2025

Sebastián Domínguez fue otro de los que no resistió los malos resultados en Vélez, mientras que Andrés Yllana se despidió de Aldosivi tras haber conseguido el ascenso en 2024. La lista siguió con Raúl Antuña, quien renunció a San Martín de San Juan por la mala campaña y, con Alexander Medina, que cerró su ciclo en Talleres después de una derrota en la Copa Libertadores.

Por otro lado, Pedro Troglio, tras dejar Instituto, se sumó a Banfield, mientras que Cristian “Kily” González acordó su salida de Unión por decisión conjunta. Ariel Broggi se despidió del “Taladro”, Fernando Gago fue echado de Boca tras perder el Superclásico y Pablo De Muner no renovó su contrato con Defensa y Justicia.

Ariel Broggi Cristian Lozano / Diario UNO

Más tarde, Diego Flores dejó su cargo en Gimnasia tras la eliminación en Copa Argentina, y el malogrado Miguel Ángel Russo se despidió de San Lorenzo luego de caer en semifinales del Apertura. En cuanto a Platense también se quedó sin técnico poco después, ya que la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez decidió alejarse tras consagrarse campeona.

Diego Cocca sorprendió a todos, ya que dejó Talleres a pocos días del inicio del Torneo Clausura sin siquiera dirigir oficialmente al equipo, siendo reemplazado por Carlos Tevez. En tanto, Javier Sanguinetti fue despedido de Sarmiento por malos resultados y Esteban Solari repitió la historia en Godoy Cruz antes de un compromiso internacional.

Finalmente, Mariano Charlier dejó Aldosivi en septiembre ante la delicada situación del equipo en la tabla del descenso, convirtiéndose en el vigésimo tercer entrenador en salir.

Con Orfila ahora fuera de Gimnasia, la cifra llegó a 24 entrenadores que no continúan en su cargo en este 2025.

Los DT que han estado toda la temporada