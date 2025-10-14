Alejo Osella: el presente de Independiente Rivadavia, el mano a mano con River y el ingreso a la Copa

En cuanto a los minutos que ha sumado desde su llegada a Independiente Rivadavia, resaltó: "Yo trato de sumar donde me toque, si me toca del banco y entrar cinco minutos, entrar tres minutos o jugar un partido entero... yo trato de dar lo mejor para que me sirva a mí también, para después, para el largo plazo".

A la Lepra le quedan cuatro partidos para lograr los objetivos de clasificarse a plauoffs y, fundamentalmente, lograr el ingreso a la Copa Sudamericana del 2026. Sobre esto, respondió: "Cada partido va siendo un paso menos para la entrada a la Copa. Nos quedan cuatro partidos, son 12 puntos y nosotros vamos a tratar de sacar los 12 puntos para entrar en la Copa y seguir en pelea en el torneo también".

Pese a que el próximo partido de Independiente Rivadavia será ante Banfield, el mano a mano con River por la Copa Argentina se roba todas las miradas: "Yo sé que el hincha está pensando en la Copa, piensa en todo, en todo partido que viene. Nosotros estamos concentrados ahora pensando Banfield, que es el partido que sigue. Después del partido con Banfield, lo pensaremos en la semana. Ahora el partido es con Banfield y vamos a dar lo mejor para ese partido. Son todos partidos importantes y más los que son de local. Vamos a tratar de sacar los tres puntos para seguir sumando".

Su posición y la jugada maradoniana del final

Alejo Osella habló, también, de la posición en la que mejor se siente dentro del campo de juego: "Vengo jugando hace muchos años central, pero cuando me toca hacerlo de cuatro trato de hacerlo de la mejor manera para el equipo. Yo me siento más cómodo de central, pero estoy para sumar desde donde me toque".

Para culminar el futbolista de Independiente Rivadavia se lamentó por la jugada maradoniana que realizó sobre el final del encuentro, donde fue desparramando rivales al borde del área, sentenció: "Sí, era era para pegarle para mí en ese último toque, pero bueno. Es así, son jugadas rápidas que decís ahí en el en el momento".