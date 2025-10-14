Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Alejo Osella: el presente de Independiente Rivadavia, el mano a mano con River y el ingreso a la Copa

Osella habló tras el empate de Independiente Rivadavia. El zaguero, que hace las veces de lateral, analizó los objetivos del equipo en la recta final del año

Fabián Salamone
Alejo Osella habló tras el empate de Independiente Rivadavia en condición de local.

Alejo Osella saltó al campo de juego del Bautista Gargantini cuando el reloj marcaba 62 minutos del partido ante Godoy Cruz y su equipo, por la expulsión de Tomás Bottari, jugaba con un hombre menos. Tras el encuentro, el jugador de Independiente Rivadavia enfrentó los micrófonos y expresó sus emociones.

Además el zaguero central, quien ha sabido desempeñarse como lateral por derecha bajo las ordenes de Alfredo Berti, palpitó los partidos que se le vienen a la Lepra: Banfield de local y River por Copa Argentina. También se lamentó por la jugada maradoniana que realizó y a la cual le faltó la puntada final para transformarse un una situación de riesgo para el arco de Franco Petroli.

Alejo Osella es uno de los polifuncionales con los que cuenta Alfredo Berti en Independiente Rivadavia.

El análisis de Alejo Osella tras el empate de Independiente Rivadavia

En la zona mixta del Bautista Gargantini, Alejo Osella se refirió a la actitud del equipo pese a la inferioridad numérica: "Nosotros sabíamos que teníamos que irlo a buscar. Con uno menos también tratamos de hacer eso. Los cambios del técnico sirvieron para ir para adelante".

En cuanto a los minutos que ha sumado desde su llegada a Independiente Rivadavia, resaltó: "Yo trato de sumar donde me toque, si me toca del banco y entrar cinco minutos, entrar tres minutos o jugar un partido entero... yo trato de dar lo mejor para que me sirva a mí también, para después, para el largo plazo".

A la Lepra le quedan cuatro partidos para lograr los objetivos de clasificarse a plauoffs y, fundamentalmente, lograr el ingreso a la Copa Sudamericana del 2026. Sobre esto, respondió: "Cada partido va siendo un paso menos para la entrada a la Copa. Nos quedan cuatro partidos, son 12 puntos y nosotros vamos a tratar de sacar los 12 puntos para entrar en la Copa y seguir en pelea en el torneo también".

Pese a que el próximo partido de Independiente Rivadavia será ante Banfield, el mano a mano con River por la Copa Argentina se roba todas las miradas: "Yo sé que el hincha está pensando en la Copa, piensa en todo, en todo partido que viene. Nosotros estamos concentrados ahora pensando Banfield, que es el partido que sigue. Después del partido con Banfield, lo pensaremos en la semana. Ahora el partido es con Banfield y vamos a dar lo mejor para ese partido. Son todos partidos importantes y más los que son de local. Vamos a tratar de sacar los tres puntos para seguir sumando".

Su posición y la jugada maradoniana del final

Alejo Osella habló, también, de la posición en la que mejor se siente dentro del campo de juego: "Vengo jugando hace muchos años central, pero cuando me toca hacerlo de cuatro trato de hacerlo de la mejor manera para el equipo. Yo me siento más cómodo de central, pero estoy para sumar desde donde me toque".

Para culminar el futbolista de Independiente Rivadavia se lamentó por la jugada maradoniana que realizó sobre el final del encuentro, donde fue desparramando rivales al borde del área, sentenció: "Sí, era era para pegarle para mí en ese último toque, pero bueno. Es así, son jugadas rápidas que decís ahí en el en el momento".

