Qué falta para que Facundo Lencioni se quede en Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera División

Desde Córdoba ya saben que el Lobo está decidido a hacer uso de la opción y pagarle 500.000 dólares a Belgrano de Córdoba para quedarse con el 50% del pase del futbolista que marcó el penal que le permitió al Lobo forzar el alargue y la posterior definición por penales en la final frente a Deportivo Madryn.

lobo 33 Tras los festejos, Gimnasia y Esgrima ya piensa en 2026 y retener a Facundo Lencioni es una prioridad.

No hay muchas dudas de que la intención de la dirigencia blanquinegra es retener al atacante y del lado de Belgrano ya descuentan que se ejecutará la cláusula firmada cuando se acordó el préstamo sin cargo, en enero de este año.