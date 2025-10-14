Qué falta para que Facundo Lencioni se quede en Gimnasia y Esgrima para jugar en Primera División

Facundo Lencioni, goleador de Gimnasia y Esgrima en su consagración en la Primera Nacional, está muy cerca de continuar en el club para lo que será la primera temporada en la Liga Profesional.
Desde Córdoba ya saben que el Lobo está decidido a hacer uso de la opción y pagarle 500.000 dólares a Belgrano de Córdoba para quedarse con el 50% del pase del futbolista que marcó el penal que le permitió al Lobo forzar el alargue y la posterior definición por penales en la final frente a Deportivo Madryn.
No hay muchas dudas de que la intención de la dirigencia blanquinegra es retener al atacante y del lado de Belgrano ya descuentan que se ejecutará la cláusula firmada cuando se acordó el préstamo sin cargo, en enero de este año.
Nacido en Rafaela, Lencioni completó una temporada consagratoria en Gimnasia ya que no solo jugó 36 partidos sino que fue el goleador con 10 tantos, aportó 6 asistencias y hasta marcó uno de los penales en la definición del ascenso.
Facundo Lencioni, de 24 años, llegó al Lobo cedido por Belgrano de Córdoba donde había marcado 3 goles y sumado 2 asistencias en 45 partidos oficiales.
Valuado en 600 mil euros, según Transfermakt, Lencioni está de licencia como todo el plantel de Gimnasia y Esgrima que retornará a Mendoza el 28 de octubre para empezar a pensar en el 2026.