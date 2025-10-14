Inicio Ovación Tenis Juan Martín Del Potro
¡Un honor!

Qué necesita Juan Martín Del Potro para entrar al Salón de la Fama del tenis

Se dio a conocer la votación del público y Del Potro está muy cerca de ingresar al Salón de la Fama del tenis

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Juan Martín Del Potre podría ingresar al Salón de la Fama del tenis.
En el Salón de la Fama del tenis ya hay dos deportistas argentinos: Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini; y ahora se comenzará a definir si Juan Martín Del Potro cumple con los requisitos para lograr ingresar. En la terna también está seleccionado Roger Federer y Svetlana Kuznetsova, sin embargo, no se trata de una competencia entre ellos.

Los integrantes del Board del International Hall of Fame del tenis decidieron nominar a tres jugadores para que puedan ingresar al salón en 2026, por lo tanto, si cumplen con los requerimientos podrán lograr ser parte del prestigioso sitio; es decir, los tres pueden hacerlo en la misma edición.

Roger Federer - Juan Martín Del Potro
Roger Federer junto a Juan Mart&iacute;n Del Potro.

Los requisitos para poder ingresar al Salón de la Fama del tenis

  • Haber competido activamente en el deporte durante los últimos 20 años antes de su elección.
  • No haber competido significativamente en el ATP Tour ni en la WTA durante cinco años anteriores a la elección.
  • Un historial distinguido de logros competitivos del más alto nivel internacional.
  • Integridad, deportividad y carácter.
  • Se postulan jugadores anualmente y no hay un mínimo ni un máximo de jugadores que pueden ser considerados.
  • Si un candidato incluido en la votación no es elegido, permanecerá en esa lista durante los dos años siguientes.

La elección online del público

Luego de dar a conocer quiénes eran los tres ex jugadores nominados para ingresar al Salón de la Fama, los deportistas se sometieron a una votación virtual donde participaron los fanáticos y se estableció un orden de mérito entre ellos.

De esta manera los hinchas del tenis eligieron en primer lugar a Roger Federer, segundo a Juan Martín Del Potro y en tercer lugar a la rusa Svetlana Kuznetsova. Esta elección no es definitoria, pero puede ayudar a que la terna logre el objetivo. Fue así que el suizo recibirá un 3% extra cuando se lleve adelante la elección entre los especialistas, el argentino tendrá un 2% extra y la rusa el 1% extra.

¿Cómo continúa la elección?

La palabra definitiva la tiene un jurado compuesto por 150 miembros que incluye ex tenistas, entrenadores, dirigentes y periodistas de todo el mundo. Ellos podrán elegir por uno, por dos o por los tres ex tenistas; es decir, eligen quiénes para ellos cumplen con los requisitos necesarios para ser parte del Salón de la Fama.

De los 150 miembros, el 75% debe apoyar la candidatura realizada por los integrantes del Board del International Hall of Fame del tenis; allí se tienen en cuenta los votos positivos, los negativos y también las abstenciones.

El ingreso de Roger Federer es una realidad ya que cumple con todos los requisitos solicitados y por la importancia que marcó en el tenis mundial: fue número uno del mundo durante 310 semanas, ganó 20 Grand Slam y 103 títulos, fue medalla de oro en dobles y plata en individuales en los Juegos Olímpicos y campeón de Copa Davis.

Juan Martín Del Potro no tiene asegurado su ingreso, sin embargo, haber tenido una carrera destacada y al realizar acciones relacionadas al tenis que son consideradas necesarias para el desarrollo del deporte puede acercarlo a su sueño de acompañar a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.

En cuanto a sus títulos, es considerado el segundo deportista más importante en la historia del tenis argentino logrando llegar al tercer puesto del ranking y obteniendo 22 títulos durante su carrera, incluyendo el US Open 2009, las medallas olímpicas de bronce (Londres 2012) y plata (Río 2014), un Masters 1000 (Indian Wells) y la Copa Davis 2016.

Por su lado, la rusa fue número 2 del mundo y ganó 18 títulos, dos de ellos de Grand Slam:US Open 2004 (finalista en 2007) y Roland Garros 2009 (finalista en 2006). Además, en competencia de dobles obtuvo 16 campeonatos y llegó a otras 15 finales.

Svetlana Kuznetsova
En la elecci&oacute;n online Juan Mart&iacute;n Del Potro qued&oacute; detr&aacute;s de Federer, pero delante de Svetlana Kuznetsova.

Los ingresos serán comunicados en 2026, en la primavera argentina.

