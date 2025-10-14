Qué necesita Juan Martín Del Potro para entrar al Salón de la Fama del tenis

De esta manera los hinchas del tenis eligieron en primer lugar a Roger Federer, segundo a Juan Martín Del Potro y en tercer lugar a la rusa Svetlana Kuznetsova. Esta elección no es definitoria, pero puede ayudar a que la terna logre el objetivo. Fue así que el suizo recibirá un 3% extra cuando se lleve adelante la elección entre los especialistas, el argentino tendrá un 2% extra y la rusa el 1% extra.

¿Cómo continúa la elección?

La palabra definitiva la tiene un jurado compuesto por 150 miembros que incluye ex tenistas, entrenadores, dirigentes y periodistas de todo el mundo. Ellos podrán elegir por uno, por dos o por los tres ex tenistas; es decir, eligen quiénes para ellos cumplen con los requisitos necesarios para ser parte del Salón de la Fama.

De los 150 miembros, el 75% debe apoyar la candidatura realizada por los integrantes del Board del International Hall of Fame del tenis; allí se tienen en cuenta los votos positivos, los negativos y también las abstenciones.

El ingreso de Roger Federer es una realidad ya que cumple con todos los requisitos solicitados y por la importancia que marcó en el tenis mundial: fue número uno del mundo durante 310 semanas, ganó 20 Grand Slam y 103 títulos, fue medalla de oro en dobles y plata en individuales en los Juegos Olímpicos y campeón de Copa Davis.

Juan Martín Del Potro no tiene asegurado su ingreso, sin embargo, haber tenido una carrera destacada y al realizar acciones relacionadas al tenis que son consideradas necesarias para el desarrollo del deporte puede acercarlo a su sueño de acompañar a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.

En cuanto a sus títulos, es considerado el segundo deportista más importante en la historia del tenis argentino logrando llegar al tercer puesto del ranking y obteniendo 22 títulos durante su carrera, incluyendo el US Open 2009, las medallas olímpicas de bronce (Londres 2012) y plata (Río 2014), un Masters 1000 (Indian Wells) y la Copa Davis 2016.

Por su lado, la rusa fue número 2 del mundo y ganó 18 títulos, dos de ellos de Grand Slam:US Open 2004 (finalista en 2007) y Roland Garros 2009 (finalista en 2006). Además, en competencia de dobles obtuvo 16 campeonatos y llegó a otras 15 finales.

Svetlana Kuznetsova En la elección online Juan Martín Del Potro quedó detrás de Federer, pero delante de Svetlana Kuznetsova.

Los ingresos serán comunicados en 2026, en la primavera argentina.