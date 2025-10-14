El país de América Latina con el mayor crecimiento en 2026: supera 5 veces a Brasil, México y Chile

Guyana es un país único en América Latina por varias razones, más allá de que es el único país de la región en la que se habla en inglés, es la principal locomotora de crecimiento en 2025 y debido a la explotación de petróleo por parte de la empresa Exxon Mobil la tendencia continua.

Guyana

Los país de América Latina que presentan el mayor crecimiento en 2026

En 2019, el PIB de este país de América Latina fue un total de apenas 5.070 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 5,4 %. Para 2024, el PIB alcanzó los 27.410 millones de dólares, con un crecimiento del 43,6 % respecto al año anterior.

En contraste, economías como la de Brasil, México o Chile enfrentan desafíos estructurales, fluctuaciones políticas y tensiones comerciales que limitan su expansión, lo que explica la notable diferencia en las tasas de crecimiento proyectadas.

Los países de América Latina que proyectan un mayor crecimiento en 2026 son: