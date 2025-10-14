Un país de América Latina se perfila con el mayor crecimiento económico en 2026, proyectando un incremento del 4,3% del PIB, según estimaciones de organismos internacionales.
El país de América Latina con el mayor crecimiento en 2026: supera 5 veces a Brasil, México y Chile
Un país de América Latina sorprende y supera a la potencia al posicionarse como un referente en la región por su tasa de crecimiento. Todos los detalles
Este dato llama la atención, ya que superará más de cinco veces a economías mayores de América Latina como Brasil, Chile y México, posicionándose como un caso singular de dinamismo económico en el continente ¿el secreto de esta nación para lograrlo? el petróleo.
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento es Guyana. En los últimos años, esta nación ha saltado a la escena internacional por el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en su costa, lo que promete transformar su economía y aumentar su peso geopolítico. Sin embargo, sigue siendo un país pequeño, con gran parte de su territorio cubierto por selvas y ríos, y una baja densidad poblacional.
Guyana es un país único en América Latina por varias razones, más allá de que es el único país de la región en la que se habla en inglés, es la principal locomotora de crecimiento en 2025 y debido a la explotación de petróleo por parte de la empresa Exxon Mobil la tendencia continua.
Los país de América Latina que presentan el mayor crecimiento en 2026
En 2019, el PIB de este país de América Latina fue un total de apenas 5.070 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 5,4 %. Para 2024, el PIB alcanzó los 27.410 millones de dólares, con un crecimiento del 43,6 % respecto al año anterior.
En contraste, economías como la de Brasil, México o Chile enfrentan desafíos estructurales, fluctuaciones políticas y tensiones comerciales que limitan su expansión, lo que explica la notable diferencia en las tasas de crecimiento proyectadas.
Los países de América Latina que proyectan un mayor crecimiento en 2026 son:
- Guyana 22,4 %
- República Dominicana 4,3 %
- Panamá 4,1 %
- Argentina 4,0 %
- Paraguay 3,7 %
- Guatemala 3,6 %
- Costa Rica 3,6 %