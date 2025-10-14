Inicio Ovación Fútbol Carlo Ancelotti
Ancelotti, furioso tras la derrota histórica de la Selección de Brasil: "Tudo bem, no"

Brasil ganaba 2-0, pero Japón lo dio vuelta. Carlo Ancelotti no ocultó su fastidio en conferencia de prensa y dejó una frase tajante sobre la caída de su equipo

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Japón.

La Selección de Brasil le ganaba 2-0 a Japón con goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli. Lo que pintaba para ser una nueva goleada en el marco de la fecha FIFA de octubre terminó convirtiéndose en un partido histórico, sobre todo para los nipones que, por primera vez, lograron imponerse ante la Verdeamarelha. ¡Y de qué manera!

Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda fueron los encargados de dar vuelta el marcador, en el Ajinomoto Stadium de Tokio, ante el equipo de Carlo Ancelotti. Tras el partido el DT italiano enfrentó los micrófonos y no ocultó su fastidio por la derrota de sus dirigidos.

La respuesta de Carlo Ancelotti en conferencia de prensa

En su charla ante los medios, a Carletto le preguntaron si la caída de este martes ante Japón afectaba a la delegación o si, teniendo en cuenta que es un amistoso, puertas adentro estaba "todo bien".

Sin pelos en la lengua, Ancelotti fue tajante: "Tudo bom, no". A su vez, añadió: "No está bien perder. Cuando el equipo pierde, nos enfadamos, es normal. Todos están enojados. No me gusta perder. A los jugadores tampoco. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre en el fútbol".

En cuanto al análisis de lo ocurrido en los 90 minutos, fue contundente: "Creo que el partido de hoy, hasta el error de Fabricio (en el primer gol), estuvo bien controlado. Después, tengo muy claro lo que pasó. El equipo perdió la mentalidad tras el primer error. Ese fue el mayor error del equipo. No creo que la segunda parte no haya sido buena. Repito, el error tuvo un gran impacto".

"Los errores individuales no afectan la presencia de un jugador en el equipo. Lo que debemos evaluar es la reacción del equipo tras el primer error, que no fue buena porque perdimos parte del equilibrio en el campo y el optimismo. Es una buena lección para el futuro", sumó Ancelotti.

Sobre las conclusiones que sacó tras los amistosos de octubre, el DT de la Selección de Brasil señaló: "Esta fecha FIFA son periodos de prueba. Seguiremos probando. Esto no cambia nuestro enfoque. Fue una buena lección esta noche; hay cosas que debemos aprender del partido de hoy, especialmente en la segunda mitad. El equipo jugó muy bien contra Corea, jugó bien en la primera mitad (contra Japón) y muy mal en la segunda".

Para finalizar, Ancelotti sentenció: "Es un proceso, y en la Copa Mundial necesitamos equilibrio. Tenemos que aprender de nuestros errores en la segunda mitad. El mayor error del equipo fue no reaccionar bien tras el primer gol".

