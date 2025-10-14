Ancelotti, furioso tras la derrota histórica de la Selección de Brasil: "Tudo bem, no"

Sin pelos en la lengua, Ancelotti fue tajante: "Tudo bom, no". A su vez, añadió: "No está bien perder. Cuando el equipo pierde, nos enfadamos, es normal. Todos están enojados. No me gusta perder. A los jugadores tampoco. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre en el fútbol".

En cuanto al análisis de lo ocurrido en los 90 minutos, fue contundente: "Creo que el partido de hoy, hasta el error de Fabricio (en el primer gol), estuvo bien controlado. Después, tengo muy claro lo que pasó. El equipo perdió la mentalidad tras el primer error. Ese fue el mayor error del equipo. No creo que la segunda parte no haya sido buena. Repito, el error tuvo un gran impacto".

"Los errores individuales no afectan la presencia de un jugador en el equipo. Lo que debemos evaluar es la reacción del equipo tras el primer error, que no fue buena porque perdimos parte del equilibrio en el campo y el optimismo. Es una buena lección para el futuro", sumó Ancelotti.

Embed - Tomer Savoia on Instagram: ""Não gostamos de perder"!!! Se liga no que o Ancelotti falou na coletiva de imprensa… Concorda com ele?? #Ancelotti #SeleçãoBrasileira #Brasil #Japão Acerte na "

Sobre las conclusiones que sacó tras los amistosos de octubre, el DT de la Selección de Brasil señaló: "Esta fecha FIFA son periodos de prueba. Seguiremos probando. Esto no cambia nuestro enfoque. Fue una buena lección esta noche; hay cosas que debemos aprender del partido de hoy, especialmente en la segunda mitad. El equipo jugó muy bien contra Corea, jugó bien en la primera mitad (contra Japón) y muy mal en la segunda".

Para finalizar, Ancelotti sentenció: "Es un proceso, y en la Copa Mundial necesitamos equilibrio. Tenemos que aprender de nuestros errores en la segunda mitad. El mayor error del equipo fue no reaccionar bien tras el primer gol".