Sin dudas Disney Plus tiene uno de los catálogos más completos de series y películas, en el que podemos encontrar esta grandísima comedia con Ryan Reynolds, se trata de Free Guy: tomando el control.
Ryan Reynolds sorprende con la comedia más divertida del momento
Ryan Reynolds es uno de los actores más populares de Hollywood y sorprende con la película donde hace de un héroe sin capa pero muy queridos por todos
Un cajero de banco (Ryan Reynolds) descubre que, en realidad, es un personaje secundario de un videojuego de mundo abierto y decide convertirse en el héroe de su propia historia.
Guy (Ryan Reynolds) trabaja como cajero de un banco, es un tipo alegre y solitario que viste impecable, y al que nada va a amargarle su día. Da igual que le pisoteen, le atropellen, o le utilicen como rehén durante un atraco a su banco, él sigue sonriendo como si nada.
Claro que un día, se va a dar cuenta de que Free City no es exactamente la ciudad que él creía. Guy va a descubrir que en realidad es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego de mundo abierto.
Ahora que sabe que es un personaje de videojuego, Guy, acompañado por Molotov Girl (Jodie Comer), decidirá enfrentarse a todos los villanos que asolan la ciudad.
Ryan Reynolds protagoniza esta comedia de acción interpretando a un amable cajero de banco llamado Guy, que descubre que, en realidad, es un personaje secundario de un videojuego de mundo abierto.
Todos los días, Guy es atacado por jugadores y objetos dentro del juego, donde es asaltado, atropellado por autos y maltratado como un "personaje no jugador" (NPC).
Por si fuera poco, el propietario del juego ha decidido ponerle un fin.
Trabajando en equipo con una mujer que es tanto un ser humano como un personaje del juego, Guy decide convertirse en el héroe de su propia historia.
Ahora, en un mundo donde no hay límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera antes de que sea demasiado tarde.
- Ryan Reynolds
- Jodie Comer
- Lil Rel Howery
- Joe Keery
- Utkarsh Ambudkar
- Taika Waititi