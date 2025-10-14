Ryan Reynolds sorprende con la comedia más divertida del momento

Claro que un día, se va a dar cuenta de que Free City no es exactamente la ciudad que él creía. Guy va a descubrir que en realidad es un personaje no jugable dentro de un brutal videojuego de mundo abierto.

Ahora que sabe que es un personaje de videojuego, Guy, acompañado por Molotov Girl (Jodie Comer), decidirá enfrentarse a todos los villanos que asolan la ciudad.

Disney Plus: de qué trata la película Free Guy: tomando el control

Ryan Reynolds protagoniza esta comedia de acción interpretando a un amable cajero de banco llamado Guy, que descubre que, en realidad, es un personaje secundario de un videojuego de mundo abierto.

Gran comedia. Es Free Guy con Ryan Reynolds como principal protagonista.

Todos los días, Guy es atacado por jugadores y objetos dentro del juego, donde es asaltado, atropellado por autos y maltratado como un "personaje no jugador" (NPC).

Por si fuera poco, el propietario del juego ha decidido ponerle un fin.

Trabajando en equipo con una mujer que es tanto un ser humano como un personaje del juego, Guy decide convertirse en el héroe de su propia historia.

Ahora, en un mundo donde no hay límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera antes de que sea demasiado tarde.

Disney Plus: reparto de la película Free Guy: tomando el control

