Protagonizó 'Con temple de acero' junto a Pierce Brosnan: qué fue de la vida de Stephanie Zimbalist

La serie "Con temple de acero estuvo" protagonizada por Pierce Brosnan y Stephanie Zimbalist.

¿Qué fue de la vida de Stephanie Zimbalist?

La actriz nació en Nueva York en 1956, y es hija del actor Efrem Zimbalist Jr. Antes de comenzar su carrera como actriz, Stephanie estudió en la prestigiosa escuela de Julliard. Su primer trabajo fue en The Triangle Factory Fire Scandal, The Gathering en 1977, y luego llegaron otros proyectos como The Long Journey Back y The Awakening.

Trabajó junto a su padre en la película dramática The Best Place to Be en 1979. Luego apareció en la serie Centennial, la cual está basada en la novela épica de James Michener.

El siguiente paso fue trabajar con Pierce Brosnan en la serie Con temple de acero, donde su padre apareció como estrella invitada. Luego llegaron otros proyectos como The Man in the Brown Suit y Caroline.

Zimbalist también incursionó en el teatro en obras como My One and Only junto a Tommy Tune. También colaboró con la Compañía de Teatro Rubicon en Ventura (California). En 2009 interpretó a la actriz Katharine Hepburn en la obra Tea at Five.

Stephanie Zimbalist La actriz Stephanie Zimbalist en la actualidad.

También se ha desempeñado como actriz de doblaje y audios, colaborando en proyectos como The Girls and Queen of the Underworld; e incluso aportó su voz a la serie animada de Batman, concretamente en el papel de Janet Van Dorne para el episodio "Trial".