Si hay una serie que llegó este 2025 a la plataforma de Netflix y que está más vigente que nunca, es El gatopardo, una producción italiana de las mejores de los últimos tiempos y que se ha transformado en el plan perfecto para los suscriptores buscan historias apasionantes de época.
Netflix: la serie subida de tono que tiene 6 capítulos y es de las más vistas de época este 2025
Entre todas las series y películas de época del catálogo de Netflix, esta producción de deseo ardiente, se lleva todos los galardones
Esta reliquia de la plataforma, que se destaca entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, es un relato de drama y romance con mucho deseo ardiente y una trama que traslada al usuario a la unificación de Italia en 1860, donde una familia aristócrata se ve atrapada por la vorágine de los cambios sociales y políticos de la época.
Esta maravillosa serie de Netflix, una maravillosa adaptación de la novela que lleva el mismo nombre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publicada en 1958, es un drama histórico muy placentero de ver y que todo usuario puede disfrutar.
El estreno oficial en la plataforma de Netflix fue el 5 de marzo de 2025 y tiene un total de seis capítulos, y alrededor 1 hora de duración cada uno.
Netflix: de qué trata la serie El gatopardo
La serie se desarrolla en la década de 1860 y tiene como protagonista a una familia aristócrata siciliana, que se ve atrapada por los cambios sociopolíticos la unificación de Italia, amenazando su estilo de vida. En ese contexto, Concetta (Benedetti Porcaroli) se encuentra inmersa entre los conflictos familiares y un amor de deseo ardiente, teniendo que tomar una decisión sobre su futuro, a la vez que el país empieza a experimentar cambios de la época.
Reparto de El gatopardo, serie de Netflix
- Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Salina)
- Benedetta Porcaroli (Concetta)
- Deva Cassel (Angelica Sedara)
- Saul Nanni (Tancredi Falconeri)
- Francesco Colella (Don Calogeno Sedara)
- Paolo Calabresi (Don Pirrone)
- Astrid Meloni (Maria Stella Salina di Corbera)
Netflix: tráiler de la serie El gatopardo
Dónde ver la serie El gatopardo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El gatopardo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The leopard se puede ver en Netflix.
- España: la serie El gatopardo se puede ver en Netflix.