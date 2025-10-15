Netflix: la serie subida de tono que tiene 6 capítulos y es de las más vistas de época este 2025

Esta reliquia de la plataforma, que se destaca entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, es un relato de drama y romance con mucho deseo ardiente y una trama que traslada al usuario a la unificación de Italia en 1860, donde una familia aristócrata se ve atrapada por la vorágine de los cambios sociales y políticos de la época.

Esta maravillosa serie de Netflix, una maravillosa adaptación de la novela que lleva el mismo nombre de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publicada en 1958, es un drama histórico muy placentero de ver y que todo usuario puede disfrutar.