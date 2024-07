Quién es Christopher, el hijo que Pierce Brosnan tuvo que abandonar por sus adicciones

Christopher es el segundo hijo del actor con la actriz australiana Cassandra Harris. Sin embargo, Christopher no es hijo biológico de Pierce, ya que el mismo es fruto de la relación de Cassandra con Dermot Harris. Sin embargo, en 1986 Pierce adoptó a Christopher y a su hermana Charlotte.

Cuando en 1991 fallece Cassandra, su hijo Christopher comenzó a coquetear con las drogas para sobrellevar su pérdida. El actor Pierce Brosnan se vio obligado a hacerle elegir al joven entre sus adicciones o su familia.

En una entrevista brindada en 2005, el actor Pierce Brosnan aseguró que el joven seguía "muy perdido" y casi no sabían qué hacer. "Rezo por él. Pienso en él. Ha puesto a prueba a todos en esta familia, pero a nadie más que a él mismo", dijo el actor que interpretó al icónico James Bond.

Incluso en 2013, falleció Charlotte, la hermana de Christopher, lo cual provocó mucho más dolor en el joven.

En las últimas semanas comenzó a circular en las redes sociales una imagen de Christopher Brosnan donde se lo ve muy desmejorado.

Se sabe que Christopher y Pierce no tienen relación, no tienen contacto entre ellos. "Christopher escogió sus adicciones en lugar de a su familia. Tuve que decirle: 'Ve. Ocúpate de vivir o ocúpate de morir'. Está en mis oraciones", reveló el actor.

"Sólo puedes llevar al caballo al agua, no puedes obligarlo a beber. Me acerqué a él y lo hice lo mejor que pude, pero todo depende de él y espero que pueda salir adelante", aseguró en otra entrevista el actor Pierce Brosnan.

Sin embargo, el actor no pierde las esperanzas de que Christopher quiera recuperarse y superar su adicción. Incluso Brosnan realizó hace poco un posteo por el día del padre donde mencionó al joven.

