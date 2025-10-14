Por equivocación le depositaron 100 veces más el valor de la cuota alimentaria y no quiso devolver el dinero

Según el análisis de la Fiscalía, la conducta encuadra en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, que sanciona la apropiación indebida de dinero ajeno. “El dinero fue transferido de manera legítima, pero bajo un título que generaba la obligación de devolución, configurando así la conducta típica prevista en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, en tanto se apropió indebidamente de dinero perteneciente a la empresa en perjuicio patrimonial de esta”, sostuvo la fiscal.

Las pruebas del caso de la cuota alimentaria

La denuncia de la empresa.

El comprobante de la transferencia.

El acuerdo de cuota alimentaria firmado en el Centro de Mediaciones.

Copia del recibo de sueldo del empleado.

La carta documento enviada y recibida.

Los movimientos bancarios de la cuenta.

El talón firmado por la imputada al momento de la extracción realizada en la sucursal ubicada en calle España de la mencionada ciudad.

En la audiencia, la querella que representa a la empresa adhirió a la descripción de los hechos y a la calificación legal.

En tanto, la defensora pública que asiste a la imputada también aceptó la formulación de cargos. La jueza de Garantías dio por acreditada la imputación y habilitó a la mujer a expresarse. Ella dijo haber comprendido la acusación y manifestó su intención de devolver el dinero, aunque aclaró que no cuenta con la totalidad de la suma.

El delito de retención indebida, previsto en el artículo 173 inciso 2° del Código Penal, contempla penas que van de un mes a seis años de prisión para quien se apropie de dinero recibido por error o bajo una obligación de devolución.

Más allá de que la imputada expresó su voluntad de reintegrar el monto, la falta de restitución tras múltiples intimaciones agrava su situación judicial. En casos similares, los tribunales han considerado la conducta como un perjuicio patrimonial deliberado, lo que puede influir en la eventual condena.