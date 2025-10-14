Las tres figuras que Deportivo Maipú puede perder para la próxima Primera Nacional

El principal ruido tiene que ver con tres jugadores que, de nombre propio, tienen su importancia desde lo deportivo y desde el peso dentro del plantel: Matías Villarreal, Emiliano Ozuna y Pío Bonacci vencen su contrato a fin de año y son los grandes interrogantes de cara a lo que viene, tal cual informó Marcos Barrera en Ovación 90, por Radio Nihuil.

WhatsApp Image 2025-10-14 at 3.46.28 PM

Del trío mencionado, hay uno que tiene todos los caminos rumbeados lejos de calle Vergara: Emiliano Ozuna. El lateral izquierdo fue titular indiscutido durante casi toda la temporada pero ante la falta de acuerdo de renovación más su intención de no jugar más de lateral y la aparición de De la Reta terminaron por completar un combo que le hicieron perder terreno. De hecho, jugó apenas 41 minutos en los últimos cinco encuentros, quedando afuera de los convocados ante Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires por lesión.