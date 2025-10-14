Las tres figuras que Deportivo Maipú puede perder para la próxima Primera Nacional

Los casos de Matías Villarreal y Pío Bonacci son diferentes. Para el entrenador, ambos son indispensables y lo demostró desde que llegó, otorgándole titularidad desde su reemplazo de Juan Manuel Sara. La idea será tratar de conseguir su continuidad pensando en que sean la base para el año que viene. El resto de los jugadores tiene contrato vigente por lo que, en caso de darse salida, será por venta o por la decisión del cuerpo técnico.
Cómo sigue el año del Deportivo Maipú
Cerrado el año de manera oficial, Deportivo Maipú trabajará por los próximos días en su predio para completar una especie de post temporada. De ahí, los jugadores quedarán licenciados por los próximos 21 días y retomarán las prácticas en diciembre para empezar a trabajar pensando en la temporada 2026.