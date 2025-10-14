Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Las tres figuras que Deportivo Maipú puede perder para la próxima Primera Nacional

Deportivo Maipú cerró la temporada tras la eliminación en el Reducido. El plan que se viene y los tres jugadores que pueden irse.

Deportivo Maipú cumplió con las expectativas en la temporada.

Deportivo Maipú le puso puto final a su andar en la temporada de la Primera Nacional, al menos de manera oficial. Al equipo de Alexis Matteo le quedará por delante algunos días en el calendario, unas prácticas para cerrar el 2025 y no mucho más. Desde ahora, el armado del plantel y el Cruzado que se viene, que tendrá mucho de afinar el lápiz para delinear los pasos a seguir.

El principal ruido tiene que ver con tres jugadores que, de nombre propio, tienen su importancia desde lo deportivo y desde el peso dentro del plantel: Matías Villarreal, Emiliano Ozuna y Pío Bonacci vencen su contrato a fin de año y son los grandes interrogantes de cara a lo que viene, tal cual informó Marcos Barrera en Ovación 90, por Radio Nihuil.

Del trío mencionado, hay uno que tiene todos los caminos rumbeados lejos de calle Vergara: Emiliano Ozuna. El lateral izquierdo fue titular indiscutido durante casi toda la temporada pero ante la falta de acuerdo de renovación más su intención de no jugar más de lateral y la aparición de De la Reta terminaron por completar un combo que le hicieron perder terreno. De hecho, jugó apenas 41 minutos en los últimos cinco encuentros, quedando afuera de los convocados ante Atlanta y Estudiantes de Buenos Aires por lesión.

Los casos de Matías Villarreal y Pío Bonacci son diferentes. Para el entrenador, ambos son indispensables y lo demostró desde que llegó, otorgándole titularidad desde su reemplazo de Juan Manuel Sara. La idea será tratar de conseguir su continuidad pensando en que sean la base para el año que viene. El resto de los jugadores tiene contrato vigente por lo que, en caso de darse salida, será por venta o por la decisión del cuerpo técnico.

Cómo sigue el año del Deportivo Maipú

Cerrado el año de manera oficial, Deportivo Maipú trabajará por los próximos días en su predio para completar una especie de post temporada. De ahí, los jugadores quedarán licenciados por los próximos 21 días y retomarán las prácticas en diciembre para empezar a trabajar pensando en la temporada 2026.

