Estos son los números de la suerte del miércoles 15 de octubre de 2025

Este día es especial, según dicta la numerología, ya que marca la mitad del mes, lo que significa que se cierra un portal energético correspondiente a la primera etapa de octubre y se abre otro. Por lo tanto, durante este 15 de octubre las vibras estarán potenciadas y podremos utilizarlas a nuestro favor.

En este sentido, es importante saber de antemano que las energías de estos números de la suerte dependen, en parte, de la fe y determinación que cada persona le asigna. En otro orden de las palabras, debemos creer en el poder de las cifras para que la buena suerte y la fortuna lleguen a nuestra vida. A continuación, el listado de este día para cada signo del zodíaco.