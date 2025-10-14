La Selección argentina goleó a Puerto Rico en el camino hacia el Mundial 2026

La Selección argentina venció con absoluta comodidad a Puerto Rico por 6 a 0 en el amistoso jugado en Miami que completó la fecha FIFA que sirve de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Con la vuelta de Messi, en el estadio donde juega de local en su club, los campeones del mundo y bicampeones de América se impusieron con goles de Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, Echeverría en contra y Lautaro Martínez (2).
El dominio y la enorme diferencia entre un equipo y otro quedaron expuestos en el resultado, pero también hay que destacar que los boricuas forzaron algunas buenas atajadas de Dibu Martínez para sumar una nueva valla invicta a su trayectoria en el arco de la Selección argentina.
Lo demás fue una verdadera exhibición del equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien aprovechó para ensayar variantes y hacer debutar al Flaco López acompañando a Messi en el ataque.
Justamente López fue quien asistió a Mac Allister en su segunda conquista, la tercera de Argentina en el encuentro que no tuvo una gran convocatoria en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
El contundente 3 a 0 del primer tiempo dejó en claro que el partido no tenía ningún tipo de equivalencias y para el segundo el DT hizo ingresar a otros dos debutantes: Aníbal Moreno, volante central de Palmeiras, y Lautaro Rivero, defensor central de River.
Luego, ya con Lautaro Martínez, Nico Paz y Nahuel Molina en cancha, llegó el cuarto gol argentino que fue en contra y en los últimos 15' se produjo el ingreso de otro debutante, el arquero de Racing Facundo Cambeses, justo antes del gol del Toro Martínez que estableció el 5 a 0.
Fiel a su costumbre, y con asistencia de Messi (llegó a 60 pases gol en la Selección) Lautaro Martínez fue el autor del sexto tanto de la noche.
La Selección argentina cierra así un nuevo paso hacia el Mundial 2026, un camino en el que volverá a reunirse del 10 al 18 noviembre para jugar dos amistosos en África (uno seguro en Angola) y esperar el sorteo que se llevará a cabo el 2 de diciembre en Washington.