La Selección argentina goleó a Puerto Rico en el camino hacia el Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978257184606597553&partner=&hide_thread=false ¡LA SELECCIÓN ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 14', Mac Allister puso el 1-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/FLd7Vniozw — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Lo demás fue una verdadera exhibición del equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien aprovechó para ensayar variantes y hacer debutar al Flaco López acompañando a Messi en el ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978259344765456688&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE ARGENTINA!



A los 23' y tras una gran jugada colectiva, Montiel estampó el 2-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/7lHNETRON8 — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Justamente López fue quien asistió a Mac Allister en su segunda conquista, la tercera de Argentina en el encuentro que no tuvo una gran convocatoria en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978262500052226253&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE MAC ALLISTER Y GOLEA ARGENTINA



A los 36', Alexis estampó el 3-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/dNeHu19B7e — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

El contundente 3 a 0 del primer tiempo dejó en claro que el partido no tenía ningún tipo de equivalencias y para el segundo el DT hizo ingresar a otros dos debutantes: Aníbal Moreno, volante central de Palmeiras, y Lautaro Rivero, defensor central de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978275044577980442&partner=&hide_thread=false PALIZA DE ARGENTINA



A los 64', Echevarria convirtió en su propio arco y ahora la Albiceleste gana 4-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/7amTDPFGOX — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Luego, ya con Lautaro Martínez, Nico Paz y Nahuel Molina en cancha, llegó el cuarto gol argentino que fue en contra y en los últimos 15' se produjo el ingreso de otro debutante, el arquero de Racing Facundo Cambeses, justo antes del gol del Toro Martínez que estableció el 5 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978278588345381111&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL QUINTO DE ARGENTINA!



A los 79', Lautaro Martínez puso el 5-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/RJCPibGvY2 — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Fiel a su costumbre, y con asistencia de Messi (llegó a 60 pases gol en la Selección) Lautaro Martínez fue el autor del sexto tanto de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978279904853582095&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DEL TORO EN CINCO MINUTOS!



A los 84', Lautaro puso el ¡6-0! de #Argentina ante #PuertoRico. pic.twitter.com/jPb2HYRO3e — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

La Selección argentina cierra así un nuevo paso hacia el Mundial 2026, un camino en el que volverá a reunirse del 10 al 18 noviembre para jugar dos amistosos en África (uno seguro en Angola) y esperar el sorteo que se llevará a cabo el 2 de diciembre en Washington.