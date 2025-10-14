Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Amistoso internacional

La Selección argentina goleó a Puerto Rico en el camino hacia el Mundial 2026

La Selección argentina venció a Puerto Rico en el amistoso jugado en Miami que sirve de preparación para el Mundial 2026.

Por UNO
Alexis hizo dos goles y López hiso su debut.

Alexis hizo dos goles y López hiso su debut.

La Selección argentina venció con absoluta comodidad a Puerto Rico por 6 a 0 en el amistoso jugado en Miami que completó la fecha FIFA que sirve de preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Con la vuelta de Messi, en el estadio donde juega de local en su club, los campeones del mundo y bicampeones de América se impusieron con goles de Alexis Mac Allister (2), Gonzalo Montiel, Echeverría en contra y Lautaro Martínez (2).

messi 3
Messi jug&oacute; los 90' y lleg&oacute; a 60 asistencias con la Selecci&oacute;n argentina.

Messi jugó los 90' y llegó a 60 asistencias con la Selección argentina.

El dominio y la enorme diferencia entre un equipo y otro quedaron expuestos en el resultado, pero también hay que destacar que los boricuas forzaron algunas buenas atajadas de Dibu Martínez para sumar una nueva valla invicta a su trayectoria en el arco de la Selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978257184606597553&partner=&hide_thread=false

Lo demás fue una verdadera exhibición del equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien aprovechó para ensayar variantes y hacer debutar al Flaco López acompañando a Messi en el ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978259344765456688&partner=&hide_thread=false

Justamente López fue quien asistió a Mac Allister en su segunda conquista, la tercera de Argentina en el encuentro que no tuvo una gran convocatoria en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978262500052226253&partner=&hide_thread=false

El contundente 3 a 0 del primer tiempo dejó en claro que el partido no tenía ningún tipo de equivalencias y para el segundo el DT hizo ingresar a otros dos debutantes: Aníbal Moreno, volante central de Palmeiras, y Lautaro Rivero, defensor central de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978275044577980442&partner=&hide_thread=false

Luego, ya con Lautaro Martínez, Nico Paz y Nahuel Molina en cancha, llegó el cuarto gol argentino que fue en contra y en los últimos 15' se produjo el ingreso de otro debutante, el arquero de Racing Facundo Cambeses, justo antes del gol del Toro Martínez que estableció el 5 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978278588345381111&partner=&hide_thread=false

Fiel a su costumbre, y con asistencia de Messi (llegó a 60 pases gol en la Selección) Lautaro Martínez fue el autor del sexto tanto de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978279904853582095&partner=&hide_thread=false

La Selección argentina cierra así un nuevo paso hacia el Mundial 2026, un camino en el que volverá a reunirse del 10 al 18 noviembre para jugar dos amistosos en África (uno seguro en Angola) y esperar el sorteo que se llevará a cabo el 2 de diciembre en Washington.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas