Esta es la nueva jubilación mínima de ANSES para noviembre

A pesar de que la gran novedad está enfocada al mes de noviembre, aún no se han oficializado las fechas del calendario de ANSES para el próximo mes. Sumado a esto, el organismo nacional continúa acreditando los haberes correspondientes al noveno mes del año.

Las fechas para jubilados que aún no cobraron en octubre son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 4 : 14 de octubre

: 14 de octubre DNI terminados en 5 : 15 de octubre

: 15 de octubre DNI terminados en 6 : 16 de octubre

: 16 de octubre DNI terminados en 7 : 17 de octubre

: 17 de octubre DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre

jubilados, anses ANSES todavía no adelanta el calendario de pago de noviembre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de octubre

: 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : 23 de octubre

: 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : 24 de octubre

: 24 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : 27 de octubre

: 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

ANSES y jubilación mínima: este será el monto para noviembre

Tras recibir un aumento del 1.88% durante el mes de octubre, ANSES conoció el próximo incremento que recibirán todas sus prestaciones sociales por igual. Esto se debe a que el INDEC anunció el nuevo porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei.

El INDEC anunció que de inflación correspondiente al mes de septiembre del gobierno nacional fue del 2.1%. Este porcentaje impacta de manera directa como incremento en las prestaciones de ANSES del mes próximo, medida que rige desde julio del 2024, cuando se modificó la Ley de Movilidad.

anses, jubilados y pensionados El aumento de ANSES surge a partir de la inflación del INDEC.

Teniendo en cuenta este incremento, se eleva el monto de la jubilación mínima para noviembre. ANSES pasará a pagar $333.157,28

Hay que recordar que es muy probable que durante el mes de noviembre el gobierno nacional refuerce los haberes de los jubilados que reciben la jubilación mínima con un bono de 70 mil pesos.