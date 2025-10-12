ANSES y una gran noticia para jubilados

De acuerdo a lo anunciado por ANSES en los medios oficiales, el aumento para jubilados finalmente será del 1.88%, y no del 1.87% como especulaban algunos medios. Hay que recordar que el incremento surge a partir del porcentaje de inflación compartido por el INDEC.

No hay que olvidarse que en octubre, ANSES reforzará los haberes con este bono de 70 mil pesos que acredita mensualmente el gobierno de Javier Milei desde hace más de un año. El objetivo es reforzar los haberes de quienes menos cobran, alcanzando a los jubilados que cobran la mínima, pensionados y PUAM.

anses, jubilados y pensionados El aumento de ANSES es nuevamente menor al 2%.

Con el aumento confirmado, lo que pagará ANSES a los jubilados durante octubre será de:

Jubilación mínima: $396.266,36 con bono

Jubilación máxima: $2.195.679,22

ANSES y la mejor noticia para jubilados sobre el pago de haberes de octubre

Luego de que el gobierno nacional definiera el traslado del feriado del Día de la Raza, al viernes 10 de octubre, ANSES comunicó su calendario de pago modificado por esta medida. Esto generó que el organismo nacional se vea obligado a adelantar la acreditación de haberes de ciertos beneficiarios, entre ellos jubilados.

La duda que existía entre muchos jubilados era cuándo y cómo ANSES iba a retomar la acreditación de haberes correspondientes al mes de octubre.

Finalmente, ANSES comunicó a los jubilados y demás prestaciones, que a partir del lunes entrante retomará la acreditación de haberes de octubre, de acuerdo al calendario de pago anunciado a inicios de mes. Esto quiere decir qué reanuda con el pago de todos aquellos terminados con el número 4 de DNI.

anses, jubilados (12) ANSES retoma el pago de jubilados el próximo lunes.

El calendario de pago de ANSES continúa de la siguiente manera para jubilados:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 3 : 13 de octubre

: 13 de octubre DNI terminados en 4 : 14 de octubre

: 14 de octubre DNI terminados en 5 : 15 de octubre

: 15 de octubre DNI terminados en 6 : 16 de octubre

: 16 de octubre DNI terminados en 7 : 17 de octubre

: 17 de octubre DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo