La isla de América Latina construida con 1 millón de botellas de plástico: posee un castillo estilo medieval

Así nació el "Plastic Bottle Village", un proyecto que no solo busca reducir la contaminación, sino también ofrecer viviendas sostenibles. Pero va más allá de simples casas, dentro del proyecto se han realizado monumentales construcciones un castillo y una mazmorra.

Isla Colón

Los beneficios de este tipo de construcción

Las estructuras construidas con estas botellas de plástico no solo son funcionales, sino también estéticamente atractivas. Las paredes de las viviendas, hechas de botellas plásticas recicladas, ofrecen aislamiento térmico y acústico, adaptándose al clima cálido y húmedo de la región. Además, el uso de materiales reciclados reduce la huella ecológica del proyecto.

El reciclaje de botellas de plástico se utiliza para: aislamiento de viviendas, refugios temporales rápidos después de desastres, edificios para animales en granjas, piscinas, graneros, caminos y más

Este pueblo en una isla paradisiaca no es solo un ejemplo de reciclaje innovador, sino también una respuesta a la crisis ambiental global. La iniciativa ha ganado reconocimiento internacional y ha inspirado a otras comunidades a explorar soluciones similares. Además, el "Plastic Bottle Village" ofrece lotes de terreno y casas a quienes deseen colaborar en la construcción de un planeta menos contaminado.