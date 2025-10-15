Lluvia, granizo y viento: alerta por la llegada de estos fenómenos al país

Una gran cantidad de fenómenos llegan al país a lo largo de la semana. Este jueves 16 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias con granizo y vientos con ráfagas de hasta 60 km/h. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Triple alerta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por lluvias
- Evitá actividades al aire libre
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.