Video: así fue la batalla campal entre taxistas y conductores de aplicación

“Vamos enfrente a mano”, le dijo un hombre a un chofer y la situación se tornó violenta cuando los demás conductores intentaron separarlos, pero otros optaron por continuar la gresca sobre la Costanera Rafael Obligado.

Los automovilistas que circulaban por la zona tocaron bocinazos a fin de avanzar sobre la calle y los protagonistas persistieron con el altercado. En la filmación se escucha a otro sujeto pronunciar la frase: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”.

A las piñas en Aeroparque

Taxistas se agarraron a las piñas con conductores de aplicaciones



Taxistas se agarraron a las piñas con conductores de aplicaciones pic.twitter.com/A29QJP3nZK — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) October 14, 2025

El detonante del altercado habría sido el estacionamiento del lugar para trasladar a los pasajeros que arriban al aeropuerto de los vuelos nacionales. La Unidad Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el caso y solicitó el registro de cámaras de seguridad para determinar responsabilidades.

Es importante remarcar que este tipo de conflictos no son para nada nuevos entre taxistas y conductores de aplicaciones, pero en esta ocasión sí sorprendió que se volviera una verdadera batalla campal.