Video: así fue la batalla campal entre taxistas y conductores de aplicación

Un nuevo episodio entre taxistas y conductores de autos de aplicación vuelve a ser noticia, y es que, en esta ocasión, un grupo de hombres terminó a las trompadas en plena puerta del Aeroparque Jorge Newbery. Los videos no tardaron en viralizarse, con imágenes que muestran exclusivamente la pelea entre los distintos empleados.
La salida del Aeroparque Jorge Newbery fue escenario de una batalla campal entre empleados de distintas aplicaciones y taxistas, generando un tumulto importante, pasando de insultos a piñas. En las imágenes se puede ver la cantidad de hombres que estuvieron involucrados en el conflicto, y como inclusive terminan a metros de la calle.
Taxistas vs conductores de aplicación: así fue el momento de la pelea
Conforme a las imágenes captadas por el celular de un testigo, los implicados comenzaron a empujarse y propinar trompadas, a la vez que también se insultaban, motivo por el que intervinieron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“Vamos enfrente a mano”, le dijo un hombre a un chofer y la situación se tornó violenta cuando los demás conductores intentaron separarlos, pero otros optaron por continuar la gresca sobre la Costanera Rafael Obligado.
Los automovilistas que circulaban por la zona tocaron bocinazos a fin de avanzar sobre la calle y los protagonistas persistieron con el altercado. En la filmación se escucha a otro sujeto pronunciar la frase: “Se tienen que quedar de ese lado, ¿entendieron el mensaje? De ahí no salen más”.
El detonante del altercado habría sido el estacionamiento del lugar para trasladar a los pasajeros que arriban al aeropuerto de los vuelos nacionales. La Unidad Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires intervino en el caso y solicitó el registro de cámaras de seguridad para determinar responsabilidades.
Es importante remarcar que este tipo de conflictos no son para nada nuevos entre taxistas y conductores de aplicaciones, pero en esta ocasión sí sorprendió que se volviera una verdadera batalla campal.